"Працює ворожа артилерія": Жданов заявив про колосальні втрати України під Бахмутом

Жданов наголосив, що з українського боку дуже багато поранених та набагато менше загиблих.

Україна зазнає втрат на бахмутському напрямку / 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні сили України зазнають колосальних втрат під Бахмутом. На щастя, йдеться здебільшого про поранених. Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Ми зазнаємо втрат, зокрема й під Бахмутом. До речі, там дуже колосальні втрати. Але у нас набагато менше вбитих. У нас дуже багато поранених", - повідомив фахівець.

Як зазначив Жданов, два дні тому навіть The New York Times надрукувало статтю, у якій розповідалося, що за одну добу під Бахмутом було поранено 240 українських військовослужбовців.

"Медичні установи заледве могли впоратися з потоком поранених, який ішов з лінії фронту", - розповів військовий експерт

Він зауважив, що Україна зазнає втрат, оскільки на цьому напрямку працює російська артилерія. А артилерія – це здебільшого уламкові поранення. Саме тому, за його словами, така величезна кількість поранених.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських – щонайменше 1 до 7.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж заявляв, що влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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