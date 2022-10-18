Окупанти готові тікати: розвідник ЗСУ розповів про підготовку прориву на півдні

ЗСУ готують прорив на Херсонщині / Фото УНІАН

На південному напрямку Збройні Сили України "розминають" позиції російських окупантів, розповів командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов (Абдула).

"Наша артилерія працює дуже добре. Цілі уражаються кожен день. Особисто я спостерігав знищення близько 20 цілей артилерією, вогнем з коригуванням. Вогонь дуже точний", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Український військовий пояснив, що лінію оборони окупантів "розм'якшать" до тих пір, після чого буде можливий прорив ЗСУ.

"Звичайно, вони готові тікати, готові рятуватися. Насамперед тому, що це москалі. Вони прийшли на нашу землю. І я знаю з перехоплень, що вони абсолютно не відчувають якоїсь життєвої потреби, яку відчуваємо ми, стояти тут до кінця, вмирати за цю землю. І вони, звичайно, готові бігти", - додав Абдула.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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