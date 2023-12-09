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Росіяни готуються до нового наступу: військовий експерт назвав гарячу точку

Руслана Заклінська
9 грудня 2023, 23:42
Найбільш важливим містом для росіян стратегічно є Вугледар, а всі інші - це лише політичні моменти.
Росіяни готуються до нового наступу: військовий експерт назвав гарячу точку
Окупанти можуть активізуватися на новому напрямку / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Незабаром можуть розпочатися інтенсивні бойові дії поблизу Вугледара в Донецькій області. Також російські окупанти активізувались на різних напрямках, включаючи Авдіївку, Куп'янсько-Лиманський напрямок, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку та Мар'їнку. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у ефірі "Еспресо".

"Ми бачимо активізацію росіян по багатьох напрямках. Біля Бахмута бачимо активізацію ворога як на західній локації, так і на південній, у напрямку Кліщіївки та Андріївки. Також йде інтенсифікація бойових дій у районі Мар'їнки. Найближчим часом, я у цьому впевнений, розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара. Тобто досить широкий фронт активізувався по деяких локаціях", - сказав Коваленко.

Коваленко вважає, що інтенсифікація бойових дій навколо Вугледара є запасним планом для російського командування. Якщо їм не вдасться захопити Авдіївку до Нового року або до виборів в РФ, то вони можуть спробувати досягти успіху в цьому напрямку.

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"Якщо загально говорити про цей запасний план ворога, то найбільшим важливим з усіх є навіть не Кліщіївка, не Андріївка, не Синьківка, не Авдіївка, а є саме Вугледар. Ось це для росіян на сьогодні дійсно тактично дуже важлива локація. Всі інші мають виключно політичні моменти", - підсумував Олександр Коваленко.

Експерт стверджує, що біля Куп'янська Росія не може розпочати наступальні дії, не захопивши село Синьківка. За його словами, Путін може використовувати взяття таких об'єктів як Синьківка, Авдіївка, Мар'їнка, Кліщіївка чи Андріївка як політичний інструмент у своїй передвиборчій кампанії. Однак, найбільш важливим об'єктом для росіян зараз є Вугледар, який має стратегічне значення для їхньої тактики.

Війна в Україні

Нагадаємо, промзона, зокрема Авдіївський коксохім, є основною точкою напружених боїв. Незважаючи на тиск російських військ, ситуація на даний момент стабільна і Сили оборони утримують контроль над заводом.

Також у районі села Кринки на Херсонщині зафіксована нова тактика російських військ. Вони застосовують тактику висадки десанту у тилу, уникаючи прямого бойового зіткнення, попередньо влаштовуючи артилерійську підготовку та авіаудари. Після висадки десант швидко відступає, використовуючи димові завіси.

Крім цього, стратегічно важливо утримувати місто Авдіївка, розташоване на висоті. Особливо важливі східна частина та промзона, які є пануючими висотами. Відступ ЗСУ з Авдіївки може призвести до обвалу всього фронту, зауважив полковник Роман Світан.

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війна в Україні Авдіївка Вугледар війна Росії та України
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