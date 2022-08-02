Окупанти цинічно хочуть влаштувати рок-концерт на українській Азовсталі: "шабаш на крові і кістках"

Окупанти хочуть влаштувати концерт на Азовсталі / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Російські окупанти хочуть влаштувати в розгромленому Маріуполі рок-концерт. При чому вони не випадково вибрали місце. Вони цинічно хочуть влаштувати пісні і танці на українській Азовсталі, де загинула величезна кількість українських захисників. Про це заявили в міській раді Маріуполя.

Чиновники вважають, що цим "концертом" окупанти хочуть замилити очі жителям міста і відвернути їх від реальних проблем, з якими вони стикаються щодня.

"Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші герої. В черговий раз вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", — йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що в Маріуполі досі під завалами будинків знаходяться тіла сотень загиблих. У місті немає опалення, водопостачання. Людям доводиться облаштовувати своє житло під відкритим небом, так як більшість з них залишилися без своїх квартир і речей.

Прорив українських пілотів на обложений завод "Азовсталь"

Наприкінці травня перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький говорив - українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони більше п'яти разів вертольотами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі в Маріуполі

Крім того, таким чином з Маріуполя вивезли поранених і тіла вбитих захисників. Завдяки такому авіапрориву для посилення оборони міста було доставлено 72 бійця "Азова".

Пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив - до Маріуполя на допомогу українським військовим вирушили 16 вертольотів, два з яких були збиті окупантами під час п'ятого та сьомого вильотів. За його словами, ще один з вертольотів був збитий, коли вирушав на допомогу іншому підбитому вертольоту.

Даних про жертви і постраждалих Буданов, однак, наводити не став.

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