Окупанти кидають на штурм нові резерви: названо 'найгарячіші' напрямки

Українські захисники продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

РФ атакує на кількох напрямках

ЗСУ завдають ударів по окупантах

Де на фронті найактивніші бої

Минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 93 авіаударів, зокрема скинув 67 КАБів.

Ворог здійснив понад 4800 обстрілів, із них 148 - із реактивних систем залпового вогню, і задіяв для уражень понад 1600 дронів-камікадзе, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Біловоди, Юнаківка, Журавка, Басівка, Харків, Мілове, Бугаївка, Вовчанськ, Борівська Андріївка, Сенькове, Лозова, Терни, Сіверськ, Стародубівка, Часів Яр, Стінки, Олександро-Шультине, Торецьк, Степанівка, Дачне, Улакли, Мала Токмачка та Новоандріївка.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ.

За вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу та ОВТ противника, пункту управління, складу боєприпасів, трьом РЛС та трьох ударів по інших важливих об'єктах.

Загалом же, за минулу добу втрати російських загарбників становлять:

1360 знищених осіб;

дев'ять танків;

дев'ять бойових броньованих машин;

45 артилерійських систем;

РСЗВ;

72 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

89 автомобілів і десять одиниць спеціальної техніки окупантів.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колесниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів і Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

Один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб.

/ Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупантам вдалося змістити лінію фронту одразу біля кількох населених пунктів. Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей і намагаються просуватися в бік міста Курахове.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія послабила свої позиції на фронті. Операція ЗСУ на території Росії змінила плани ворога і змусила його виводити війська з України.

Як повідомляв раніше Главред, ЗСУ зупинили просування окупантів. Ворог залишається в східних районах Торецька і не просувається далі.

Дивіться відео - ЗСУ зносять військові об'єкти РФ:

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