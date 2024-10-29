Ворог 'рветься' до стратегічного міста: аналітики окреслили просування окупантів

Окупантам вдалось змістити лінію фронту відразу біля декількох населених пунктів.

https://glavred.net/ukraine/vrag-rvetsya-k-strategicheskomu-gorodu-analitiki-ochertili-prodvizhenie-okkupantov-10609340.html Посилання скопійоване

Окупанти просунулись у кількох населених пунктах / Колаж: Главред, фото 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstatemap

Коротко:

РФ активно наступає на Покровському напрямку

Окупанти просунулись біля 5 населених пунктів

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей та намагаються просуватись в бік міста Курахове, яке знаходиться у Покровському районі Донецької області. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

За даними аналітиків, ворог просунувся біля села Новоселидівка Донецької області.

відео дня

ЗС РФ також мали деякий успіх поблизу Богоявленки.

Крім цього, ворог також зміг прорватися вперед біля Шахтарського та Гострого. Варто зазначити, що Гостре від Курахового знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів.

Просування поблизу Гострого / фото deepstate

Аналітики повідомили про просування росіян ще в одному населеному пункті.

"Окупанти також просунулись в Катеринівці.", - додали у DeepState.

Просування поблизу Катеринівки / фото deepstate

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, Збройним Силам України вдалось стабілізували ситуацію у Торецьку, просування окупантів в місті зупинено. Речниця Анастасія Бобовнікова підкреслювала, ворог залишається у східних районах міста і не просувається далі.

Нещодавно, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомляв, що найближчим часом російські окупанти можуть здійснити просування із намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

Український військовий журналіст Богдан Мирошников інформував, що через загрозу оточення українські захисники відійшли з трьох населених пунктів на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред