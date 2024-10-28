РФ іде на штурм на півдні: Сирський пояснив, чим відповідатимуть ЗСУ

Головним завданням є посилення оборони військ і забезпечення стійкості лінії оборони, каже головком ЗСУ.

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Олександр Сирський побував у частинах ЗСУ на півдні / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Facebook 47-ї ОМБр

Головні тези Сирського:

РФ штурмує авіацією та артилерією

ЗСУ вибудовують міцну оборону

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський проінспектував частини та підрозділи в Запорізькій області.

Він перевірив їхню підготовку до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Про це головком ЗСУ повідомив у Telegram.

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"Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції в Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову і бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії і мінометів", - наголосив головком ЗСУ.

При цьому він уточнив, що головним завданням є посилення оборони військ і забезпечення максимальної стійкості лінії оборони.

Український воєначальник зазначив, що зустрівся з командирами бригад, водночас було детально проаналізовано обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА і засобами РЕБ.

"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період", - написав він.

Водночас Сирський також додав, що було вжито заходів для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та всім необхідним.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Росія послабила свої позиції на фронті. Операція ЗСУ на території Росії змінила плани ворога і змусила його виводити війська з України.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів про найважчий момент війни. Найважчим моментом була битва за Мощун - село в Бучанському районі Київської області.

Як повідомляв Главред раніше, Сирський різко відповів на заяву Путіна. Головнокомандувач ЗСУ розповів, наскільки правдивою є інформація російської сторони про становище українських військ у Курській області.

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