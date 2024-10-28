Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ іде на штурм на півдні: Сирський пояснив, чим відповідатимуть ЗСУ

Олексій Тесля
28 жовтня 2024, 20:42
230
Головним завданням є посилення оборони військ і забезпечення стійкості лінії оборони, каже головком ЗСУ.
Сирський, ЗСУ
Олександр Сирський побував у частинах ЗСУ на півдні / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Facebook 47-ї ОМБр

Головні тези Сирського:

  • РФ штурмує авіацією та артилерією
  • ЗСУ вибудовують міцну оборону

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський проінспектував частини та підрозділи в Запорізькій області.

Він перевірив їхню підготовку до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Про це головком ЗСУ повідомив у Telegram.

відео дня

"Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції в Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову і бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії і мінометів", - наголосив головком ЗСУ.

При цьому він уточнив, що головним завданням є посилення оборони військ і забезпечення максимальної стійкості лінії оборони.

Український воєначальник зазначив, що зустрівся з командирами бригад, водночас було детально проаналізовано обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА і засобами РЕБ.

"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період", - написав він.

Водночас Сирський також додав, що було вжито заходів для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та всім необхідним.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Росія послабила свої позиції на фронті. Операція ЗСУ на території Росії змінила плани ворога і змусила його виводити війська з України.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів про найважчий момент війни. Найважчим моментом була битва за Мощун - село в Бучанському районі Київської області.

Як повідомляв Главред раніше, Сирський різко відповів на заяву Путіна. Головнокомандувач ЗСУ розповів, наскільки правдивою є інформація російської сторони про становище українських військ у Курській області.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя ЗСУ Олександр Сырский війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакує Україну КАБами: центр Харкова під ударом, є постраждалі

РФ атакує Україну КАБами: центр Харкова під ударом, є постраждалі

21:32Україна
Зʼявилась реакція Байдена на відправку військ КНДР на війну проти України

Зʼявилась реакція Байдена на відправку військ КНДР на війну проти України

20:47Україна
РФ іде на штурм на півдні: Сирський пояснив, чим відповідатимуть ЗСУ

РФ іде на штурм на півдні: Сирський пояснив, чим відповідатимуть ЗСУ

20:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Гроші прийдуть, звідки не чекали: три знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

Гроші прийдуть, звідки не чекали: три знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

"Фінансування ЗСУ": у РФ викрили позицію братів Меладзе і хочуть покарати

"Фінансування ЗСУ": у РФ викрили позицію братів Меладзе і хочуть покарати

В Україну прийде різке похолодання: якою буде погода у листопаді

В Україну прийде різке похолодання: якою буде погода у листопаді

Зеленський зробив заяву про переговори з Росією та завершення війни: що відомо

Зеленський зробив заяву про переговори з Росією та завершення війни: що відомо

Останні новини

22:19

Чи то котлети, чи то відбивні: неймовірний рецепт ледачої вечері

22:10

Остап Ступка вийшов у світ із 23-річною коханою

22:01

Орбан серйозно нарвався: в ЄС розкритикували візит прем'єра Угорщини в Грузію

21:58

Колишні солдати з КНДР хочуть допомогти ЗСУ: ЗМІ розкрили несподівані деталі

21:42

Дочка зрадниці Ані Лорак покинула РФ і з'явилася в Туреччині - деталі

Реформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатамиРеформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатами
21:32

РФ атакує Україну КАБами: центр Харкова під ударом, є постраждалі

21:09

Без скотчу і вати: як утеплити дерев'яне вікно на зиму, дієві методи

21:05

ЗСУ зупинили просування окупантів: де Сили оборони зайняли вигідне положення

20:47

Зʼявилась реакція Байдена на відправку військ КНДР на війну проти України

Реклама
20:42

Самотність їм не страшна: ТОП-3 знаки зодіаку, які прагнуть абсолютної свободи

20:42

РФ іде на штурм на півдні: Сирський пояснив, чим відповідатимуть ЗСУ

20:38

Тоня Матвієнко зробила їдке зауваження про творчість Klavdia Petrivna

20:21

Чому українські монети можуть знову називатися "шагами" і як це пов'язано з нашою багатовіковою історією

20:18

Почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський може мати російське громадянство - документФото

20:02

Правоохоронці зможуть доставляти ухилянтів до ТЦК: що нового у військовому обліку

20:02

Волинська трагедія: вся правда про криваві події на Західній Україні та в ПольщіВідео

19:58

Червоний рівень "накриє" країну: якими будуть магнітні бурі в кінці жовтня

19:52

Україну атакують дощі та туман: синоптики попереджають про небезпеку

19:45

Плями від макіяжу більше не проблема: секретна рідина усуне стійкі забруднення

19:30

Влада в Грузії не може змінитися цивілізовано, тому доведеться захищати голоси - Васадзе

Реклама
19:10

Що відбувається на фронті: нові атаки ворогаПогляд

19:07

Олексій Омельяненко та БФ "Надія" забезпечили ГУР МО РЕБами, старлінками та генераторами актуально

19:04

Новий наступ РФ: де можливе залучення військ КНДР у боях проти ЗСУ - NYT

18:55

Орбана освистали у Грузії: він прибув до Тбілісі на тлі протестівВідео

18:53

Немає жодної користі: перукар назвала ТОП-5 марних салонних процедур

18:31

"Тисяча від Зеленського": в Україні допомогу отримають не всі, що відомо

18:16

Вбивають електроприлад за секунду: що не можна класти у мікрохвильову піч

17:55

Чому потрійний одеколон називається потрійним і навіщо його пили в СРСР

17:35

РФ підготувала близько 150 ракет: ворог планує масований удар по Україні

17:15

Яку військову допомогу Україні може надати Південна Корея: подробиці

17:12

Дрон влучив у квартиру: сусіди розповіли деталі загибелі 14-річної Марійки з КиєваФотоВідео

17:06

"Дані розвідки такі є": в ЗСУ відповіли, чи брали солдатів КНДР в полон

16:55

Знайти папужку в джунглях: унікальна головоломка для найуважніших

16:45

Атаки на спиртзаводи РФ: чому це важливо для української стратегії

16:31

З 11-річною донькою Камалії сталася біда: "Відчуваю, як стискається моє серце"Відео

16:23

Навіщо на унітазі 2 кнопки: про призначення кожної знають не всі

16:13

Вперше за місяці: війська РФ змогли просунутись в Часовому Ярі - розвідка

16:01

В Україну прийде різке похолодання: якою буде погода у листопаді

16:00

План перемоги та виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі візиту до Ісландії

15:56

"Шахед" пролетів критично близько біля Хмельницької АЕС: подробиці

Реклама
15:38

Викликати клінінг не треба: як позбутися плісняви на вікні в домашніх умовах

15:28

ГУР з партизанами провели зухвалу операцію в Бердянську: ЗМІ розкрили деталі

15:27

Ексрадниця Коболева Зеркаль ховала майно від НАЗК і програла суд

15:19

Без України в НАТО та замороження конфлікту: у ЗМІ розкрили "мирний план" Трампа

15:18

"Росіяни вбивають своїх побратимів": Зеленський заявив про шалені втрати РФ

15:15

Оля Цибульська забрала 9-річного сина і покинула Україну: "Не втеча, а реформа"

14:57

Лише геній знайде 3 відмінності між метеликами за 16 секунд: непроста загадка

14:35

Зірка "Реваншу" напередодні прем'єри розповіла про тата-військового та вірність

14:26

І в театр, і за стіл в шапці: чому в СРСР жінки не знімали головний убір

14:17

Ту-95МС споряджені крилатими ракетами: РФ готує новий удар по Україні - OSINT

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти