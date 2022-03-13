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Авіаудар Росії по Яворівському полігону у Львові: у МВС пояснили завдання окупантів

13 березня 2022, 08:34

Загарбники усвідомлюють, що на заході України багато переселенців.

Яворівський полігон
Яворівський полігон / Facebook / сухопутні війська ЗСУ

Російські війська завдали авіаційного удару по Яворівському полігону під Львовом для деморалізації українського суспільства. Вони хочуть показати, що в Україні немає жодного безпечного місця. Окупанти розуміють, що на Львівщині, на Прикарпатті та Тернопільщині багато переселенців з інших областей країни. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Це робиться, тому що росіяни намагаються показати: немає жодного безпечного місця в Україні, місця, де можна бути спокійним", - сказав він у ефірі телемарафону UA разом.

За його словами, таким чином, противник намагається деморалізувати українську спільноту, що підтверджується тривалими авіатревогами майже на всій території країни в ніч на 12 і на 13 березня. Відбувається це не просто так, оскільки росіяни розуміють – на захід України на тимчасовій основі вирушило безліч українців.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 13 березня завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості і безпеки, який більш відомий як Яворівський полігон у Львівській області.

Згідно з попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих і загиблих встановлюється.

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новини Росії МВД новини Львова Вадим Денисенко новини України війна Росії та України
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