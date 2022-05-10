Окупанти блокують всі варіанти евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі" - Зеленський

У Росії знають про те, що відбувається в Маріуполі, але російська армія отримала наказ зруйнувати місто і вбити якомога більше людей, говорить президент України.
Влада України для того, щоб врятувати залишилися захисників Маріуполя, які утримують оборону на заводі "Азовсталь", застосовують увесь спектр дипломатичних інструментів. Про це сказав у зверненні до парламенту Мальти президент Володимир Зеленський.
Але, за його словами, Росія ж не погодилася ні на один із пропонованих варіантів.
"Вони заблокували Маріуполь і з землі, і з моря. Постійно бомблять. Там зруйновано понад 90 відсотків усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків", - сказав Зеленський.
Як каже український президент, зараз Україна потребує літаків, вертольотів, спеціальної артилерії та іншої зброї для знищення амбіцій РФ по захопленню української території та інших європейських держав
"Зараз, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою", ‒ зауважив президент.
Російські літаки досі бомблять будівлі, знаючи, що там ховаються люди і немає військових, підсумував Зеленський.
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Нагадаємо, після більше 2 місяців в бомбосховищах Азовсталі в Маріуполі на підконтрольні Україні території повернулися сотні жителів міста. Їх вдалося евакуювати і врятувати від російських окупантів.
Врятовані з Азовсталі розповіли, як вони виживали в підземеллі, що їли і як їм вдалося врятуватися.
Пізніше військовий експерт Владислав Селезньов стверджував - в України на даний момент немає військово-технічної можливості врятувати захисників Маріуполя, які знаходяться на Азовсталі. При цьому тримати оборону на заводі цілком реально, питання - в наявності ресурсів.
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