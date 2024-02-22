Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

Силам ППО вдалося знищити вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-atakovali-ukrainu-shahedami-chto-izvestno-10543871.html Посилання скопійоване

ЗС РФ атакувала Україну десятьма дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 22 лютого російські окупанти атакували Україну за допомогою десяти ударних дронів типу "Shahed" і протирадіолокаційної ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Українським військовим вдалося знищити вісім ворожих БПЛА.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, безпілотники окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Знищити вдалося вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

відео дня

Знищено 8 "Шахедів" / t.me/kpszsu

Тим часом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін ввечері 21 лютого повидомив, що окупанти атакували регіон кількома групами БПЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, руйнувань також немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну з повітря із застосуванням шести ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити одну ракету і 13 ворожих безпілотників.

Ввечері 14 лютого окупанти завдали ракетного удару по селу Великий Бурлук Харківської області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією губернатора, загарбники влучили по житловій забудові з установки С-300.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.