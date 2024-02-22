УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

Анна Ярославська
22 лютого 2024, 07:25
Силам ППО вдалося знищити вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
Атака дронів
ЗС РФ атакувала Україну десятьма дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 22 лютого російські окупанти атакували Україну за допомогою десяти ударних дронів типу "Shahed" і протирадіолокаційної ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Українським військовим вдалося знищити вісім ворожих БПЛА.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, безпілотники окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Знищити вдалося вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

відео дня
Знищено 8
Знищено 8 "Шахедів" / t.me/kpszsu

Тим часом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін ввечері 21 лютого повидомив, що окупанти атакували регіон кількома групами БПЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, руйнувань також немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну з повітря із застосуванням шести ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити одну ракету і 13 ворожих безпілотників.

Ввечері 14 лютого окупанти завдали ракетного удару по селу Великий Бурлук Харківської області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією губернатора, загарбники влучили по житловій забудові з установки С-300.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні дрони новини України війна Росії та України атака дронів
Реклама

Головне за день

РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

09:10 Світ
Війська РФ наступають на чотирьох напрямках: у США назвали мету окупантів Путіна

Війська РФ наступають на чотирьох напрямках: у США назвали мету окупантів Путіна

08:15 Світ
Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

07:25 Україна
Всі головні новини

Популярне

Нікому не потрібна : путініст Галкін наїхав на Пугачову 9759

"Нікому не потрібна": путініст Галкін "наїхав" на Пугачову

Чому корисно їсти гарбузове насіння: лікар назвала несподівані причини 5809

Чому корисно їсти гарбузове насіння: лікар назвала несподівані причини

Динаміка війни змінилась: Буданов оцінив можливість захоплення Росією 2 областей 5299

Динаміка війни змінилась: Буданов оцінив можливість захоплення Росією 2 областей

Ми знайдемо його де завгодно : натовп людей увірвався в резиденцію Чарльза 4358

"Ми знайдемо його де завгодно": натовп людей увірвався в резиденцію Чарльза

Останні новини

09:10

РФ зібралася оголосити територіальні претензії США: на що "націлилися" у Путіна

08:25

Депортація та страти: гауляйтер Запорізької області розповів про злочини армії РФ

08:15

Війська РФ наступають на чотирьох напрямках: у США назвали мету окупантів Путіна

08:10

Путін зміг довести гру до важко-оборотного результатуПогляд

07:25

Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

Війна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал РоманенкоВійна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал Романенко
06:58

Чи зможуть ЗСУ завдавати ударів з F-16 по військових цілях РФ за межами України: відповідь Столтенберга

06:10

Не така та Польща мала і немічнаПогляд

05:33

Гороскоп на березень 2024: на Раків чекає доленосна подіяВідео

04:30

"Це їхнє єдине слабке місце": український генерал назвав головну проблему армії РФВідео

Реклама
03:46

Для чого потрібна таємна кнопка в дверній ручці машини: лайфхак для водіїв

03:45

Як розпізнати токсичну подругу: тривожні сигнали, на які варто звернути увагу

03:06

Алан Бадоєв чітко розповів, де знаходиться його дочка Лоліта і чим зайнята

02:27

Які саме ATACMS отримає Україна: Коваленко оцінив арсенал ракет США

02:00

Обраниця міністра Кулеби засвітила дорогоцінну каблучку на безіменному пальці

01:32

Навіщо потрібно замочувати посуд з чайними пакетиками: результат вражає

21 лютого, середа
23:47

"Ми можемо зробити": Байден назвав найпотужнішу річ проти Путіна

23:11

В України новий сильний конкурент: букмекери оновили ставки на Євробачення-2024

23:05

Канада виділить кошти на доставку в Україну 800 тисяч артснарядів з Чехії - ЗМІ

23:01

"Прогресуюча форма": молода російська співачка оголосила, що кидає сцену через важку хворобу

22:55

Вдарив майже 6-бальний шторм: в Україні дуже затягнулася магнітна буря

Реклама
22:45

Вперше за 5 років: Рассел Кроу здивував молодим обличчям, яке він нарешті поголив

22:40

МО розробляє додаток для військових Армія+: чи будуть там повістки

22:28

Сморід: зірка серіалу, в якому знімалася Меган Маркл "охарактеризував" їх весілля з Гаррі

22:16

Авіація потужно вдарила по ворогу: ЗСУ розтрощили 10 районів скупчення росіян

22:03

Військовим можуть підвищити зарплату до 200 тис. грн: Зеленський провів важливе засідання

21:49

"Лікарня, інвалідність та допомога": Узєлков розкрив подробиці госпіталізації

21:48

Втрати набагато вищі: нові подробиці удару ЗСУ по полігону ворога під Волновахою

21:18

Через Польщу може проходити більше російського зерна, ніж українського - КульпаВідео

20:52

Переговори про вступ до ЄС затримуються: Україна вперше чує про труднощі

20:48

В Україні переписали цінник на важливий продукт з борщового набору: що сталося

20:43

Загарбання Авдіївки: боєць ЗСУ поставив російську пропаганду у "глухий кут"

19:55

Банкова "готує дещо особливе" на 25 лютого: у Зеленського розповіли про топ-зустріч

19:41

Україну чекає затяжна війна: Росія хоче захопити Луганщину до виборів - ГУР

19:38

Вріже -6 з дощем та снігом: синоптики попереджають про серйозну негоду

19:26

Місячний календар на 22 лютого: чи варто починати нові важливі справи

19:10

Про українську журбу і нашу трагічну історіюПогляд

19:09

6 найкращих вправ для сідниць і пресу: всього 12 хвилин для ідеального тілаВідео

19:02

"Я не хотіла": Трінчер нарешті відповіла на звинувачення в плагіаті шоу

19:01

Пожовклий путініст Євген Петросян записав звернення після госпіталізації

18:54

"Я нагрішила, шиншила": зірка TIkTok переспівала старий хіт Тіни Кароль

Реклама
18:49

РФ перекидає війська з Авдіївки: будуть складні бої на нових напрямках - 3 ОШБр

18:44

NYT пише про сотні "полонених" бійців ЗСУ в Авдіївці: з'явились важливі деталі

18:13

Чим можна відкрити вино без штопора: прості і швидкі способи

18:10

Як правильно варити пельмені з морозилки: 6 головних правил, щоб вони не розлізлися

18:00

Протидії блокаді немає: Пьотр Кульпа розповів, як РФ використовує протести поляків

18:00

Що буде, якщо насипати пів склянки солі в раковину

17:57

Головоломка для тих, у кого дуже гарний зір: треба за 6 секунд знайти літеру E

17:47

Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км - Reuters

17:44

Кінець дружби: Позитив "проїхався" по Потапу і Насті Каменських

17:43

Летітиме більше ракет: РФ раптово збільшила кількість Іскандерів на кордоні

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти