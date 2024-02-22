Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо

У ніч на 22 лютого російські окупанти атакували Україну за допомогою десяти ударних дронів типу "Shahed" і протирадіолокаційної ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Українським військовим вдалося знищити вісім ворожих БПЛА.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, безпілотники окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (Росія).
Знищити вдалося вісім безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
Тим часом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін ввечері 21 лютого повидомив, що окупанти атакували регіон кількома групами БПЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, руйнувань також немає.
Як повідомляв Главред, в ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну з повітря із застосуванням шести ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити одну ракету і 13 ворожих безпілотників.
Ввечері 14 лютого окупанти завдали ракетного удару по селу Великий Бурлук Харківської області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією губернатора, загарбники влучили по житловій забудові з установки С-300.
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