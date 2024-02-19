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Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті

Юлія Закрепа
19 лютого 2024, 17:35оновлено 19 лютого, 18:08
Чим більше бійці ЗСУ застосовують безпілотних або роботизованих систем, тим більше зберігають життя людей.
Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті
Україні необхідні різні види дронів на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, АрміяInform

В інтервʼю Главреду директор Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська розповіла, у яких видах дронів наразі є найбільша потреба на фронті.

"Не можна сказати, що потреба є лише в тих чи інших дрони. Для різних завдань потрібні різні види систем, починаючи від наземних комплексів, які дозволяють мінімізувати ризик для людини (зокрема, евакуація з поля бою, розмінування проводяться саме такими системами) і закінчуючи діп страйками для роботи по глибоких тилах противника, щоб розбивати їхні логістичні центри, командні пункти, склади з боєприпасами. Бо, відповідно, коли склади вибухають, снаряди потім не прилітають на голови наших людей. І, звичайно, потрібні дрони тактичного рівня, які працюють як камікадзе, "мавіки" для спостереження і коригування вогню на глибині, умовно, 5-10 км", - зазначила Берлінська.

Марія Берлінська наголосила, що на фронті потрібно все. Чим більше бійці ЗСУ застосовують безпілотних або роботизованих систем, тим більше зберігають життя людей - ця логіка дуже проста і зрозуміла.

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Нагадаємо, що російські окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що йдеться про 42 тисячі російських військових на Куп'янському напрямку.

Брак боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, незважаючи на всю мотивацію своїх захисників. Усе через дефіцит боєприпасів, вважає видання Der Spiegel.

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війна в Україні ЗСУ дрони Марія Берлінська
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