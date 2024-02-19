Берлінська назвала, які дрони необхідні українським бійцям для перемоги на фронті

Чим більше бійці ЗСУ застосовують безпілотних або роботизованих систем, тим більше зберігають життя людей.

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Україні необхідні різні види дронів на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, АрміяInform

В інтервʼю Главреду директор Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська розповіла, у яких видах дронів наразі є найбільша потреба на фронті.

"Не можна сказати, що потреба є лише в тих чи інших дрони. Для різних завдань потрібні різні види систем, починаючи від наземних комплексів, які дозволяють мінімізувати ризик для людини (зокрема, евакуація з поля бою, розмінування проводяться саме такими системами) і закінчуючи діп страйками для роботи по глибоких тилах противника, щоб розбивати їхні логістичні центри, командні пункти, склади з боєприпасами. Бо, відповідно, коли склади вибухають, снаряди потім не прилітають на голови наших людей. І, звичайно, потрібні дрони тактичного рівня, які працюють як камікадзе, "мавіки" для спостереження і коригування вогню на глибині, умовно, 5-10 км", - зазначила Берлінська.

Марія Берлінська наголосила, що на фронті потрібно все. Чим більше бійці ЗСУ застосовують безпілотних або роботизованих систем, тим більше зберігають життя людей - ця логіка дуже проста і зрозуміла.

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Нагадаємо, що російські окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що йдеться про 42 тисячі російських військових на Куп'янському напрямку.

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