Окупанти атакували позиції ЗСУ новою бомбою: яка небезпека для України - ISW

Війська країни-агресорки Росії вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції, щоб завдати удару по українських позиціях у Харківській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, бомба представляє собою нову російську зброю із високим потенціалом знищення, якщо окупанти продовжуватимуть використовувати таку зброю без стримувань.

Зазначається, що 20 червня російські джерела оприлюднили кадри першого в історії удару ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях Харківської області, зазначивши, що бомба спричинила значні руйнування, навіть якщо вона впала за 10 метрів від наміченої точки.

"Якщо ЗС РФ зможуть завдати масованого удару ФАБ-3000, вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським передовим позиціям і критично важливій інфраструктурі", – наголосили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.