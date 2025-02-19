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Окупанти атакували Костянтинівку та Куп'янськ: є загиблі і поранені

Віталій Кірсанов
19 лютого 2025, 19:08
132
Ворог кидав авіабомби на Костянтинівку серіями.
Окупанти атакували Костянтинівку та Куп'янськ: є загиблі і поранені
Наслідки обстрілу Костянтинівки / колаж: Главред, фото: FB Донецька обласна прокуратура

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки поранених унаслідок атаки Костянтинівки
  • Скільки будівель пошкоджено в місті
  • Чим обстріляли Куп'янськ

У середу, 19 лютого, російські військові завдали удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула і семеро поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці. За попередньою інформацією, вранці росіяни скинули на місто чотири керовані авіабомби. Крім жертв, про які відомо точно, ще одна людина може перебувати під завалами одного з будинків", - написав він.

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За даними начальника ОВА, пошкоджено 34 приватні будинки, адмінбудівлю, три лінії електропередачі та три газопроводи. Філашкін закликав жителів регіону до евакуації.

Пізніше Донецька обласна прокуратура поінформувала у Facebook, що ворог кидав авіабомби на Костянтинівку серіями.

"Російська армія завдала два авіаудари по Костянтинівці. Засобами ураження влучили по щільній житловій забудові населеного пункту. Унаслідок атаки у своїх квартирах поранення дістали три жінки 66, 70, 84 років і 65-річний чоловік... Через сім хвилин ЗС РФ здійснили ще чотири бомбові удари. Потрапляння сталися по приватному сектору. Дві мешканки віком 55 і 67 років отримали забої та струс головного мозку, перебуваючи за місцями проживання", - ідеться в пості.

Про загиблих прокуратура не повідомляла.

"Попередньо, ворог використав шість ФАБ-250... Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", - розповіли у відомстві.

Крім того, російські війська обстріляли Куп'янськ, зруйнувавши житловий будинок. Під завалами загинув місцевий житель. Про це йдеться в заяві поліції Харківської області.

Правоохоронці повідомили, що сьогодні о 15:37 росіяни вдарили, попередньо КАБами, по місту Куп'янськ.

"Обвалився та загорівся будинок. На жаль, загинув місцевий житель", - додали в поліції.

За їхніми даними, на місце влучання виїхала слідчо-оперативна група Куп'янського РВП, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Окупанти атакували Костянтинівку та Куп'янськ: є загиблі і поранені
Інфографіка: Главред

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ прагнуть оточити Куп'янськ. В окупантів, схоже, немає резервів для реалізації такої "мети", однак вони можуть перекинути сили з інших напрямків, щоб просунутися в районі Дворічної.

Мета окупантів - повне захоплення Куп'янська, оскільки місто є логістичним вузлом, сказав офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс". На Куп'янському напрямку ворог на окремих ділянках застосовує тактику або піхотних, або механізованих штурмів.

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ, написали журналісти Forbes. Окупанти можуть зробити спроби форсування Оскола, ситуація в Куп'янському районі може стрімко погіршитися.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

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