В ЗСУ розкрили тактику штурмів росіян на Куп'янському напрямку: що вигадав ворог

Російські окупанти прагнуть захопити Купʼянськ.

https://glavred.net/ukraine/v-vsu-raskryli-taktiku-shturmov-rossiyan-na-kupyanskom-napravlenii-chto-pridumal-vrag-10637102.html Посилання скопійоване

Військовослужбовець розповів про ситуацію на Купʼянському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

Загарбники штурмують позиції українських бійців на Купʼянському напрямку

Основна мета ворога - повне захоплення Купʼянська

Російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На частині ділянки ворог для штурмів залучає лише піхоту, а на інших - використовує механізовані штурми. Крім того, загарбники застосовують танки під час наступу. Про це розповів офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс" в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, основна ціль ворога - повне захоплення Купʼянська, адже це місто є логістичним вузлом.

відео дня

"У зоні нашої відповідальності вдається зберігати лінію фронту, активно працюємо здебільшого зараз по піхотним підрозділам, тобто тактика противника полягає у прориві накопичень. Відповідно, намагаємося працювати по піхоті, по укріпленнях, місцях розташування", — розповів Олександр.

Він зазначив, що окупанти не "зраджують" традиційній тактиці. На Куп'янському напрямку ворог активно використовує метод "м'ясних штурмів".

"Постійно закидаються нові та нові піхотні групи для насичення та розширення плацдарму. Якщо аналізувати відкриті джерела, можемо дійти невтішного висновку, що звірства в армії РФ — це поширене явище. Якщо говорити про розстріли, то на передній лінії фронту це ви не побачите, тобто це в місцях дислокації, швидше за все, відбувається. Але тактика поширена", — відзначив офіцер.

Олександр також розповів, що для наступальних операцій російська армія залучає підрозділи з різним рівнем підготовки. Окупаційні війська час від часу проводять ротацію своїх сил.

За його словами, під час штурмів росіяни випускають першим танк із посиленим захистом, крім того, на ньому встановлюються засоби РЕБ.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач, координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець повідомив про складну ситуацію на північ від Куп'янська. За його словами, передові підрозділи противника, вочевидь, змогли витіснити українські війська із села Західне і розширити свій плацдарм на південь, уздовж Оскола. Машовець вважає, що якщо цьому плацдарму противника не приділити належну увагу найближчим часом, то оборона Куп'янська буде ускладнена.

Нещодавно у DeepState писали, що РФ утворила новий плацдарм на Харківщині. Аналітики нагадали, що спроби перетнути водну перешкоду в цьому районі були з боку ворога неодноразовими й почалися вони ще приблизно з середини січня, а промацування місцевості здійснювалося ще на початку минулого місяця.

Главред з посилання на ОСУВ "Хортиця" писав, що на Харківському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську. На Куп'янському напрямку ворог також штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового: успіху не мав.

Інші новини:

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред