'Критична ситуація': армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

Ваг постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.

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Армія РФ впритул підійшла до Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 14-а ОМБр, Міноборони РФ

Коротко:

Комунальники 24/7 борються за порятунок багатоквартирних будинків

Окупанти намагаються наступати, застосовуючи БПЛА

Російські військові дуже близько підійшли до Куп'янська Харківської області. Про це заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.

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"Зараз дуже важка і критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної та критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за порятунок багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків", - наголосив він.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, ворог дуже близько по всій лінії фронту: і з півночі, і з півдня.

"Окупанти намагаються наступати, застосовуючи БПЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади", - додав Бєсєдін.

Інфографіка: Главред

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що війська РФ прагнуть оточити Куп'янськ. В окупантів, схоже, немає резервів для реалізації такої "мети", однак вони можуть перекинути сили з інших напрямків, щоб просунутися в районі Дворічної.

Мета окупантів - повне захоплення Куп'янська, оскільки місто є логістичним вузлом, сказав офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс". На Куп'янському напрямку ворог на окремих ділянках застосовує тактику або піхотних, або механізованих штурмів.

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ, написали журналісти Forbes. Окупанти можуть зробити спроби форсування Оскола, ситуація в Куп'янському районі може стрімко погіршитися.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

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