Окупантів чекає сюрприз: в Україну прибули ще чотири HIMARS

Олексій Резніков, HIMARS / Facebook Резніков, DVIDSHUB Flickr

Українські військові отримають ще чотири американських HIMARS.

Як повідомив в Twitter Міністр оборони України Олексій Резніков, реактивні системи залпового вогню, які передали США, вже прибули в Україну.

"Час HIMARS: гарний час для українців і поганий час для кафірів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я збираюся завтра", - зазначив чиновник.

Резніков вказав, що 4 додаткових РСЗВ вже прибули в Україну.

Глава Міноборони також подякував президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну і всьому американському народу.

Варто відзначити, що глава Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що Україна отримала ще 4 HIMARS.

Президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

США з 2014 року надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 17,9 млрд доларів. Понад 15,1 млрд доларів з цих грошей було отримано Києвом після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Американська держава і надалі має намір підтримувати Київ.

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