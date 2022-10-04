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США виділяють Україні військову підтримку та HIMARS: Байден терміново зателефонував Зеленському

4 жовтня 2022, 19:32

Переговори відбулися перед можливим анонсом нового пакету військової допомоги для України від США.

Зеленський, Байден
Зеленський і Байден / reuters , president.gov.ua

У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден терміново зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському.

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки HIMARS, передає пресслужба Білого дому.

Пакет озброєння на суму 625 млн доларів також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Зазначимо, що HIMARS – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням та випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Залежно від модифікації вона може вражати цілі з відривом до 300 км.

Військова допомога США Україні

Президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

США з 2014 року надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 17,9 млрд доларів. Понад 15,1 млрд доларів з цих грошей було отримано Києвом після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Американська держава і надалі має намір підтримувати Київ.

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