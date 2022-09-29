'Ноги аж трясуться, наші всі дрищать': окупанти в паніці через удари HIMARS ЗСУ

Окупанти РФ скаржаться на удари HIMARS / DVIDSHUB Flickr / а. Білецький

Російські окупанти зізнаються, що перебувають у паніці через використання Збройними силами України сучасних західних реактивних систем залпового вогню.

В результаті наступу ЗСУ в Херсонській області і роботи HIMARS у російських загарбників буквально трясуться ноги. Про це повідомляє Служба безпеки України, публікуючи чергове перехоплення розмов рашистів.

Зокрема, росіянин скаржиться другу, що українські військові нещадно женуть ворога, "засипають "Градами", а "села, які раніше були наші, віджали, вони вигнали наших".

Він каже, від одного тільки слова HIMARS у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка: "Тут ноги аж трясуться. Він б'є, аж земля трясеться. Тут наші-то все дрищать".

"Щоб ноги у рашистів не тряслися, радимо їм здаватися в полон", - зазначили в СБУ і нагадали номери телефонів гарячої лінії: +380665803498, +380931192984.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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