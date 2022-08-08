Окупантів чекає оточення під Ізюмом: Арестович озвучив "цікаві обриси"

Арестович / Офіс президента, Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові найближчим часом можуть взяти противника в тактичне оточення під Ізюмом в Харківськії області.

"Там вимальовуються цікаві обриси. Ці цікаві обриси схожі на ті, які складалися біля Горського, тільки для української сторони. А тепер складається для путінської сторони. Цілком можливо про якесь тактичне оточення скоро піде мова не для нас там. Там рухаються дуже успішно", - зазначив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, під Ізюмом вже звільнено кілька населених пунктів.

"Що було непросто, тому що противник постійно тиснув, були переважаючі сили. Вони вчора, до речі, намагалися ходити в атаки на відбиття, але не вийшло", - додав Арестович.

Ситуація в Харківській області

В Інституті вивчення війни в США раніше розповіли про те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, скомандував свої військам окупувати місто Харків. Як вважають фахівці, російські загарбники в Балаклії та Комишувасі можуть готувати плацдарм для захоплення обласного центру.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи відомості про можливу загрозу захоплення Харкова, заявила, що ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв. За її словами, війська створюють резерви і працюють над будівництвом фортифікаційних споруд.

"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно говоримо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - підкреслила Маляр.

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