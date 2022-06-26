Ходять в рейди по ринках: в окупованому Ізюмі росіяни створили "народну міліцію" - ЗМІ

В Ізюмі з'явилась "народна міліція" / ObriiIzyum, depositphotos

У захопленому окупантами місті Ізюм на Харківщині з'явилась "народна міліція", "співробітники" якої нібито займаються боротьбою з правопорушеннями в місті. Про це повідомляє Kharkiv.Today.

За даними видання, "співробітники народної міліції" тісно співпрацюють з окупаційною владою в Ізюмі. До лав "міліції" вступили співробітники правоохоронних органів й охоронних структур.

Повідомляється, що "правоохоронці" затримали осіб, які нібито були причетними до воєнних злочинів. Також вони ліквідували сховища з вогнепальною зброєю ьа вибухівкою.

"Міліція" проводить рейди по ринках та торгових точках, аби запобігти "торгівлі медикаментами та неліцензійними алкогольними напоями". "Правоохронці" нібито допомагають відновити інфраструктуру, патрулюють місто, а також охороняють адмінбудівлю, освітні заклади та ринки.

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Нагадаємо, українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.

Раніше повідомлялося, що бойовий медик взяв у полон одразу вісім окупантів, поки ті крали форму ЗСУ. Захисники України залишили форму і розійшлися по позиціях. Коли медик повернувся, то виявив солдатів РФ, які намагалися вкрасти те, "що погано лежить".

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