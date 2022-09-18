Окупантам світить 'котел' під Лиманом: ЗСУ розширюють свої позиції - ISW

ЗСУ можуть оточити окупантів РФ на Донбасі / Reuters

Збройні сили України розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські війська навколо Лиману на Донбасі.

Про це йдеться в новому огляді театру військових дій, який публікує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Відзначається, що подальше просування ЗСУ на схід уздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити російські позиції навколо Лиману провальними і відкрити підходи до Лисичанська і, нарешті, до Сєвєродонецька.

За даними американських військових аналітиків, російські сили продовжують вести безглузді наступальні операції навколо Донецька і Бахмута, замість того щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу.

Звертається увага на те, що РФ направляє обмежені резерви саме туди, а не на вразливі російські оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки Оскол у східній частині Харківської області.

У звіті йдеться про те, що окупанти РФ не можуть розраховувати на великі успіхи навколо Бахмута або Донецька, щоб зірвати українські контрнаступи, і, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля по завоюванню позицій в Донецькій області.

У ISW додали також, що нездатність Росії відправити великомасштабні підкріплення до східної частини Харківської та Луганської області робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для українських контрнаступів.

В Інституті вивчення війни резюмували, що пріоритет для РФ окупованих територій на півдні України над утриманням Північного Сходу має стратегічний сенс, оскільки Херсонська та Запорізька області є критично важливими територіями як для Росії, так і для України.

/ understandingwar.org

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу. Лінія фронту тепер проходить по річці Оскол біля адмінкордону Харківщини та містом Сватове Луганської області.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині-Діброве та Щурове.

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