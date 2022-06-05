Рашисти отримали по зубах під Ізюмом і Лиманом: подробиці контрудару ЗСУ

Знищена бронетехніка РФ / Facebook

Російські окупанти пішли в наступ в районі Ізюма і біля Лиману, але зазнали невдачі.

Про це йдеться в матеріалах американського Інституту дослідження війни ISW. Експерти публікують карти бойових дій.

Відзначається, що рашисти відкотилися на раніше зайняті позиції навколо Харкова для оборони і нанесення ударів ракетами і артилерією по позиціях Збройних сил України.

При цьому підкреслюється, що окупанти РФ обстрілювали українські позиції на півдні країни, де з кожним днем зростає активність партизанів, хоч росіяни і намагаються обмежити там пересування і доступ до телекомунікацій.

У ISW додали, що українська влада продовжує переговори щодо того, щоб обміняти полонених українських захисників Маріуполя на бойовиків окупаційної армії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, в певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні і дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.

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