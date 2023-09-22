Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

Про бої в районі Кліщіївки Донецької області розповів керівник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.
Він підкреслив, що в цьому районі тривають важкі бої, зокрема, поблизу залізниці, по якій відбувається постачання російських сил. Такі дані український офіцер озвучив в ефірі "Свобода.Ранок"
При цьому він звернув увагу на те, що залізниця знаходиться під постійними обстрілами.
"Зараз там йдуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими обстрілами як їх, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Проте і ми зараз намагаємося закріпитися щоб повністю вже відбити у окупантів будь-які напрямки просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша", - додав Євлаш.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ захопили важливі позиції біля Бахмута. Українські бійці продовжують наступальну операцію, розповів Ілля Євлаш.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста. "Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував сценарій: ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.
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