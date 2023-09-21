ЗСУ захопили важливі позиції біля Бахмута: вибивають окупантів і рухаються вперед

Українські бійці продовжують наступальну операцію, розповів Ілля Євлаш.

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ЗСУ просуваються під Бахмутом / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Підрозділи Збройних сил України встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, заявив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Це значно ускладнило логістику російських військ на Бахмутському напрямку, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Динамічно відбувається боротьба і там, і там, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп'янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи і продовжуємо витісняти його з позицій", - розповів представник Східного угруповання військ ЗСУ.

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Він уточнив, що на Бахмутському напрямку ворог зараз інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, адже вони дуже важливі для оборони Бахмута. Захоплення цього флангу дає ЗСУ можливість більше завдавати артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їх командним пунктам і техніці.

"Вихід поблизу Андріївки та Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут - Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже отримують і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому поставки противника на цьому напрямку вже значно ускладнилися і ускладняться надалі", - пояснив співрозмовник.

Разом з тим він зазначив, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі біля Бахмута і мають успіхи в районі Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.

Українські захисники продовжує завдавати ударів там, де окупанти найменше цього очікують, і значно меншими силами порівняно з противником продовжують рухатися вперед незважаючи на домінування противника в повітрі, додав Євлаш.

Раніше повідомлялося, що звільнення на Бахмутському напрямку населених пунктів Кліщіївка і Андріївка, а також закріплення на завойованих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи подальшого просування.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував сценарій: ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.

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