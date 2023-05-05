'Контрнаступ уже розпочався': у Силах оборони прокоментували 'вкиди'

Збройні сили України продовжують активну підготовку до контрнаступу на окупантів.

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В Україні триває підготовка до контрнаступу / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

У мережі активно обговорюється інформація про очікуваний контрнаступ ЗСУ. У відповідь ворог поширив інформацію про висадку військ і активізацію різних ділянок фронту, заявивши, що український наступ почався.

У Силах оборони наголосили, що поки триває підготовка до контрнаступу ЗСУ, варто бути обережними. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попросила зберігати інформаційну тишу і не реагувати на подібні вкиди, пише 24 канал.

"Це нагадує дитячу гру, в якій потрібно не засміятися, не сказати, витримати інформаційну тишу, а тебе намагаються лоскотати, смішити й провокувати, щоб ти не втримався. Тому українцям слід продемонструвати внутрішню витримку й вірити у Збройні сили України", - зазначила речниця.

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Також за її словами, офіційні представники сповістять населення про те, що наближається перемога, коли це не спричинить небезпеку для людей, які порадіють.

"На вкиди не реагуємо, довіряємо Силам оборони. Генеральний штаб обов'язково повідомить про перемоги, які є, навіть про маленькі", – додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

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Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що у США зробили тривожну заяву з приводу очікуваного контрнаступу українських військових. Контрнаступ може призвести до збільшення жертв українських військових.

Володимир Зеленський заявив, що українська армія планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії та повернути Крим.

Україна зможе як мінімум поліпшити свої позиції на фронті для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі, щоб знищити військову логістику окупантів.

Найближчі місяці бойових дій покажуть, чи зможе Україна виконати свої обіцянки та повернути собі всю свою окуповану територію, але на контрнаступ ЗСУ можуть вплинути кілька факторів.

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