Окупантів РФ охопила паніка: закликали жителів Херсона "негайно залишити місто"

Війська Росії побоюються наступу ЗСУ на свої позиції у Херсоні / Reuters , Суспільне

Створена країною-окупанткою РФ фейкова "адміністрація Херсонської області" закликала жителів захопленого Херсону 22 жовтня залишити місто. Свою заяву вони пояснили напруженою ситуацією на фронті.

У своєму Telegram-каналі окупанти написали, що всі жителі Херсона повинні "негайно" залишити місто і переправитися на лівий берег Херсонщини.

"Мирні жителі Херсона і всі "підрозділи" і "міністерства цивільної адміністрації" повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - зазначено в повідомленні.

Свій заклик російські загарбники пояснили "напруженою ситуацією на фронті, підвищеною небезпекою масованих обстрілів міста і загрозою терористичних атак".

Ситуація у Херсонській області

Командувач військами Росії в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня зробив заяву про війну Москви проти Києва. Російський військовий сказав, що на фронті склалася "напружена" для окупантів обстановка. За словами загарбника, надалі його підлеглі діятимуть в залежності від ситуації, що "складається".

Також генерал натякнув на готовність "здати" Херсон.

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - заявив Суровікін.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про те, що колаборанти РФ вирішили забратися з правобережжя Херсонської області на лівий берег. Рішення ухвалено у зв'язку з настанням сил оборони України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія може перекинути свої війська з Херсона на Київський чи Донецький напрямок.

На його думку, Україна може звільнити захоплений Херсон, однак будуть проблеми на інших фронтах.

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