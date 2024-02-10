Україна буде "плавати", видимість буде погана: синоптики попереджають про небезпеку

В Україні очікується сильний туман - видимість буде 200-500 м.

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Прогноз погоди в Україні на 11 лютого / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 11 лютого буде вологою, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах в цей день буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в більшості областей буде сильний туман - видимість 200-500 м. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого / фото: ventusky

Погода 11 лютого

В Україні 11 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю та туман. Вітер в цей день буде південний та південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7-9° тепла, на сході та північному сході країни близько 0°; вдень у північних та східних областях 3-8° тепла, на решті території 7-12°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 11-16° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 11 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до -3...+3 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого / фото: meteoprog

Погода 11 лютого у Києві

У Києві 11 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця та туман. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. В регіоні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Через негоду може бути ускладнений рух транспорту.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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