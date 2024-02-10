'Зрівняє Україну з землею': у МЗС Польщі шокували намірами Путіна у разі перемоги

Якщо Путін переможе, "то змусить громадян України служити в його армії та використає їх у новій війні", каже Родослав Сікорський.

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Сікорський розкрив жахливі плани Путіна для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Президент Росії Володимир Путін має намір увійти в історію як новий Петро Перший. Перемога російського диктатора призведе до знищення України, Путін використає українців у новій війні. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Der Spiegel.

"Якщо Путін переможе, то зрівняє Україну з землею, змусить її громадян служити в його армії та використає їх у новій війні... Його стримування або відбиття атаки тоді обійдеться набагато дорожче, ніж нинішня допомога Україні", - наголосив польський міністр.

За його словами, Путін розуміє лише мову сили. Диктатор повторює долю Радянського Союз, який зазнав поразки і розпався через гонку озброєнь із Заходом.

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"Путін сьогодні конкурує з половиною вільного світу і не може перемогти", - сказав Сікорський.

Сікорський закликав поляків і німців не сперечатися про допомогу Україні, оскільки обидві країни надають значну підтримку, яка є важливою в цій ситуації. Він зазначив, що за величиною допомоги в абсолютних цифрах лідером є Німеччина, однак поляки лідирують за величиною допомоги на душу населення.

Відносини Польщі та Росії

Нагадаємо, у інтерв'ю американському "журналісту" Такеру Карлсону, російський диктатор Володимир Путін виправдав дії нацистів, стверджуючи, що незговірливість поляків стосовно Гданська спровокувала Гітлера розпочати Другу світову війну.

Заяви Путіна викликали обурення в Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що Росія не вперше висловлює такі звинувачення і вони вже звикли до "параноїдальних виправдань".

Також Сікорський закликає до швидких рішень у зв'язку з загрозою Росії та країн Балтії. Він наголошує на необхідності посилення військової підтримки з боку Німеччини та інших союзників України.

Крім цього, міністр оборони Польщі не виключає можливості агресії РФ проти Польщі у разі поразки України у війні. Він наголосив на серйозності ситуації і зазначив, що країна-агресор може напасти на одну з країн НАТО.

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