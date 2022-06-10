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Мисливець за ворожими "птахами": боєць армії України знищив 9 безпілотників РФ

10 червня 2022, 13:53

Десантник став одним з найрезультативніших зенітників у лавах армії України.

Десантник ЗСУ
Десантно-штурмові війська - це спосіб життя, потрібно цим жити і віддавати себе цій справі, - український десантник / Колаж Міноборони України, ДШВ ЗСУ

Молодший сержант 95-ї Окремої механізованої десантно-штурмової бригади ЗСУ, якому вдалося збити вже 9 безпілотників російської армії, розповів, як відбувається полювання на приціл ворога. Збиті БПЛА вели коригування вогню артилерії по позиціях українських військ, після їх збиття обстріл припинявся. Головне - помітити літальний апарат, після чого залишається тільки технічна робота. Він став одним з найрезультативніших зенітників сил оборони України.

Як повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України в Facebook, десантник 95-ї Омбр, ім'я якого приховано з міркувань безпеки, пояснив, що знищені російські безпілотники проводили коригування вогню артилерії по позиціях ЗСУ. Після того, як їх вдавалося розтрощити, обстріл припинявся, оскільки противник вже не бачив цілі.

читайте такожЗСУ б'ють по військах РФ зброєю НАТО: один удар на 20 км з гаубиці - розбито командний пункт"Мисливець за російськими безпілотниками" - оператор переносного зенітного ракетного комплексу Starstreak. Він "назавжди приземляє ворожих птахів" на землю, перетворюючи їх на металобрухт.

Навчання десантник проходив за кордоном. За його словами, 70% його роботи полягає у виявленні малопомітного ворожого БПЛА. Далі - вже справа техніки.

"ДШВ - це спосіб життя. Потрібно цим жити і віддавати себе цій справі. Якщо ти вибираєш цей шлях, то це вже назавжди", - підкреслив український зенітник.

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив, що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня сказав, що армія України не може перейти до контрнаступу, оскільки українські війська відчувають дефіцит військової техніки. За словами гаранта, у окупантів РФ значна перевага в зброї, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ для переходу до контрнаступу потрібно багато озброєнь. Серед них сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Крім того, слід сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Києву потрібно більше зброї від Заходу. Як стверджує дипломат, українські військові серйозно поступаються військам Росії в артилерії на Донбасі. Без постачань потрібної кількості зброї ЗСУ не можуть зупинити наступ окупантів, не кажучи вже про перехід до широкомасштабної контрнаступальної операції.

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ЗСУ ДШВ війна Росії та України
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