Сиротою залишився маленький син: у боях за Бахмут загинув захисник зі Львівщини

Ігор Ілечко отримав несумісне з життям поранення в боях під Бахмутом Донецької області.

Ігор Ілечко загинув під Бахмутом / Фото pixabay.com, facebook

У боях за Україну під Бахмутом Донецької області загинув військовослужбовець Ігор Ілечко із села Будьків Львівської області. Сиротою залишився маленький син воїна.

Про загибель захисника України повідомив голова Давидівської територіальної громади Володимир Керницький у Facebook.

"Лише недавно мати Ігоря розповідала, як пишається своїм сином і як переживає за нього. А сьогодні у нас сумна звістка про його смерть", – написав він.

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За словами Керницького, Ігор Ілечко отримав несумісне з життям поранення в боях під Бахмутом.

"Сиротою залишився маленький синочок ... Вічна пам'ять!" - додав чиновник і висловив щирі співчуття всім рідним і близьким захисника України.

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

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