ЗСУ не підуть з Бахмута: на ставці у Зеленського вирішили продовжити оборонну операцію

Члени Ставки розглянули хід оборонної операції на Бахмутському напрямку.

Володимир Зеленський провів Ставку верховного Головнокомандувача / Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Члени Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 14 березня, підтримали подальше утримання і захист Бахмута Донецької області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання.

Зокрема, члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

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"Розглянувши хід оборонної операції на Бахмутському напрямку, всі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмут", — йдеться в повідомленні.

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням та боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо обговорювалися темпи та обсяги надходження техніки та озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Хто брав участь у засіданні Ставки:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов;

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов;

командувачі родів військ та оперативних напрямків;

члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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