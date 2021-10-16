Київ захлесне пік захворюваності COVID-19: Рубан назвав терміни посилення карантину

У Києві ппрогнозують посилення карантину / УНІАН

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан спрогнозував терміни піку захворюваності коронавірусом в столиці і посилення карантину.

В ефірі каналу Україна 24 він заявив про те, що в на жовтому рівні ситуація не втримається і складається ситуація є повністю прогнозованою.

Глава Держпродспоживслужби в Києві каже, що в кінці жовтня - на початку листопада захворюваність коронавірусом вийде на пік, столиця перейде з жовтої в помаранчеву зону карантину.

Він уточнив, що в Києві сумарний колективний імунітет - вакцина плюс перехворілі люди - близько 60%, що є стримуючим фактором епідемічного процесу.

Співрозмовник пояснив, що в результаті циркуляції штаму Дельта заражаються підлітки, а також вакциновані люди.

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"Ми сьогодні перебуваємо в епідемії невакцинованих осіб.у топі з поширення інфекції є навчальні заклади всіх форм. Друге місце займає транспорт, третє - ресторани, супермаркети, інші місця з великою кількістю людей", - додав Рубан.

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Нагадаємо, раніше голова Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що Київ на межі помаранчевої зони карантину.