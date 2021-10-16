Київ захлесне пік захворюваності COVID-19: Рубан назвав терміни посилення карантину

Захворюваність коронавірусом вийде на пік, столиця перейде з жовтої в помаранчеву зону карантину, каже Олег Рубан.
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан спрогнозував терміни піку захворюваності коронавірусом в столиці і посилення карантину.
В ефірі каналу Україна 24 він заявив про те, що в на жовтому рівні ситуація не втримається і складається ситуація є повністю прогнозованою.
Глава Держпродспоживслужби в Києві каже, що в кінці жовтня - на початку листопада захворюваність коронавірусом вийде на пік, столиця перейде з жовтої в помаранчеву зону карантину.
Він уточнив, що в Києві сумарний колективний імунітет - вакцина плюс перехворілі люди - близько 60%, що є стримуючим фактором епідемічного процесу.
Співрозмовник пояснив, що в результаті циркуляції штаму Дельта заражаються підлітки, а також вакциновані люди.
"Ми сьогодні перебуваємо в епідемії невакцинованих осіб.у топі з поширення інфекції є навчальні заклади всіх форм. Друге місце займає транспорт, третє - ресторани, супермаркети, інші місця з великою кількістю людей", - додав Рубан.
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Нагадаємо, раніше голова Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що Київ на межі помаранчевої зони карантину.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.