Ляшко попередив українців про масові карантинні рейди: за відсутність маски штрафуватимуть

Віктор Ляшко попередив українців про масові карантинні рейди / УНІАН

В Україні контролювати дотримання правил карантину будуть 900 мобільних бригад під час рейдів, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що з порушниками обмежень, у тому числі і вимог про масочний режим, вестимуть не лише роз'яснювальні бесіди, а й складатимуть адмінпротоколи.

"Щоб мати результат від цих карантинних обмежень, потрібно їх дотримуватися. Тому якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися - для цього саме працюватимуть ці рейдові бригади з рейдовими перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - заявив Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Міністр уточнив, що це і роз'яснювальна робота, і штрафи.

Також чиновник пояснив, чому в Україні для громадян, щеплених від COVID-19, залишається актуальною вимога про маски.

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли знехтувати протиепідеміологічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70-80% - далі ми сідатимемо і разом ухвалюватимемо рішення, чи можемо вже позбутися масок на обличчі", - розповів Ляшко.

Реклама

Глава МОЗ підкреслив, що процес зняття таких обмежень для вакцинованих - людей з COVID-сертифікатами - на практиці буде не простий, а щеплення не гарантують на 100%, що людина не може бути заразною.

Зазначимо, за добу 15 жовтня коронавірус в Україні виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей і медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 2859 осіб; летальних випадків - 277; одужали - 5874 особи.

Раніше йшлося про те, що в Україні з усіх госпіталізованих через COVID-19 протягом вересня 97,1% були невакциновані. Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мова йде про громадян, які не пройшли повний курс вакцинації, тобто не отримали дві дози препарату.

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.