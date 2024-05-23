ЗСУ знищили на фронті унікальну техніку РФ: Коваленко розповів, про що це свідчить

Це вже не перший випадок, коли в зоні бойових дій знищується рідкісна техніка Росії, заявив Олександр Коваленко.

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Росіяни втратили на фронті унікальну "військову" техніку / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Олександр Коваленко

На фронті українські військові знищили рідкісний російський дволанковий гусеничний снігоболотохід ГАЗ-3344-20 "Алеут". Цю техніку виробляли в обмеженій кількості на Заволзькому заводі гусеничних тягачів з 2012 року для роботи в арктичних умовах. Про це повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, за весь час повномасштабного вторгнення в Україну було знищено лише два таких снігоболотоходи, причому обидва - у 2022 році. Один - в кінці березня, інший - на початку квітня.

"Поява настільки унікальної техніки в зоні БД в Україні у 2024-му році зайвий раз підтверджує гостру і навіть критичну нестачу компоненти ББМ, особливо з підвищеними можливостями прохідності. ", - додав він. відео дня

Коваленко наголосив, що це вже не перший випадок, коли в зоні бойових дій знищується рідкісна техніка Росії, яка іноді навіть існує в єдиному екземлярі.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Знищення унікальної російської техніки - новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, на фронті пошкоджено унікальну російську техніку - новітній зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь". За словами військового експерта Олександра Коваленка, комплекс розроблявся з 2007 по 2020 рік і наразі існує лише шість таких пускових установок.

Також українська артилерія знищила "танк-черепаху" - саморобний варіант танка Т-72, який мав величезний дах, що обмежував обертання башти. Танк переховувався в ангарі в Петровському районі Донецька.

Крім цього, Росія втратила єдину в своєму роді радіолокаційну систему "Контейнер 29Б6" внаслідок атаки українського безпілотника в Мордовії. Україні вдалося здійснити атаку за сотні кілометрів углиб російської території, пише Newsweek.

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