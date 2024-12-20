Оформлення відстрочки через Резерв+ тимчасово недоступне - Міноборони

Сервіси Міністерство оборони України працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними.

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Оформлення відстрочки через Резерв+ тимчасово недоступне / колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Міноборони:

Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі

Електронні рапорти залишаються доступними

Уже отримані відстрочки залишаються дійсними

Оформлення відстрочки через Резерв+ тимчасово недоступне через хакерську атаку на держреєстри, уже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються в застосунку, реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

"Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти забезпечили безперервну роботу систем. Команда цілодобово моніторить ситуацію та попереджає будь-які кіберзагрози", - написала вона. відео дня

За її словами, сервіси Міністерства оборони України працюють без збоїв. Електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними.

"Але зараз є велика кількість запитів у черзі, тому очікування документа в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай", - зазначила заступник міністра.

"Єдине тимчасове обмеження - через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+", - зазначила Чорногоренко, наголосивши, що "всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються в Резерв+".

Хакерська атака на держреєстри України - останні новини

Як повідомляв Главред, у четвер, 19 грудня, на державні реєстри України була здійснена наймасштабніша зовнішня кібератака за останній час. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанишина.

Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що кібератаку на українську інфраструктуру здійснили хакерські угруповання, пов'язані з Головним управлінням розвідки РФ.

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Що таке "Резерв+"? "Резерв+" - це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, за допомогою якого можна дистанційно уточнити облікові дані в територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що незабаром у "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами спікера Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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