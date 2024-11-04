Онлайн-відстрочка в 'Резерв+': в Міноборони повідомили про зміни

Тестування відстрочок розпочнуть із двох категорій українських громадян.

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Відстрочку від мобілізації українці зможуть оформити онлайн / Колаж: Главред, фото: Катерина Черногоренко

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В "Резерв+" запустили бета-версію онлайн-відстрочки

Інструкції щодо користування новою послугою відправлятимуть на пошту

Подовжити відстрочку можна буде лише після завершення її дії

У понеділок, 4 листопада, у мобільному застосунку "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

За її словами, розпочнуть тестування нової послуги зі студентів та аспірантів, які заповнювали відповідну форму. Наступними отримають інструкцію люди з інвалідністю та багатодітні батьки.

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"Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах", - написала вона.

Однак Черногоренко наголосила, що подовження відстрочки для тих громадян, які вже її мають, буде можливим лише після завершення терміну її дії. Двох активних відстрочок бути не може.

Заступниця міністра оборони також розповіла, що зареєструватися на тестування онлайн-відстрочки через "Резерв+" все ще можливо, адже до запуску послуги залишилось кілька днів.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Відстрочка від мобілізації в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що відстрочка від мобілізації не є гарантією уникнення призову на службу. Якщо документ не належно оформлений, військовозобовʼязаного залучать до Сил оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11391, згідно з яким вносяться зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї родичі загинули на війні.

Напередодні адвокат Лідія Карплюк розповіла, що усі відстрочки від мобілізації, які отримали українці, надаються максимум на 90 днів. Цей термін закінчується якраз 9 листопада.

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