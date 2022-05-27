Готують подарунок диктатору Путіну на ювілей: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських міст

У розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських міст / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Активна фаза війни Росії, країни-агресора, проти України може затягнутися до зими нинішнього року. Про це заявив представник Головного управління розвідки українського Міноборони Вадим Скібіцький для "Крим. Реалія".

На його думку, активні бої можуть затягнутися, оскільки смертельно хворий російський президент Володимир Путін не відмовиться від своїх планів.

"Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень або це буде жовтень або буде до кінця року. Це залежить від нашого опору, від стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР Міноборони помітив, що зараз аналітики розглядають кілька дат.

Зокрема, 11 вересня в Росії пройде "єдиний день голосування", і до цієї дати прив'язують проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. Крім того, 7 жовтня Путіну виповнитися 70 років і, можливо, окупанти захочуть зробити йому "подарунок".

"До кінця року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", — підсумував Скібіцький.

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Нагадаємо, раніше в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України заявили, що перегрупування російських військ у Херсонській області і в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", - сказав представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

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