УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Готують подарунок диктатору Путіну на ювілей: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських міст

27 травня 2022, 22:09

Як каже представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, 7 жовтня Путіну виповнитися 70 років і, можливо, військові захочуть зробити йому "подарунок".

Путін ВСУ
У розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських міст / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Активна фаза війни Росії, країни-агресора, проти України може затягнутися до зими нинішнього року. Про це заявив представник Головного управління розвідки українського Міноборони Вадим Скібіцький для "Крим. Реалія".

На його думку, активні бої можуть затягнутися, оскільки смертельно хворий російський президент Володимир Путін не відмовиться від своїх планів.

"Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень або це буде жовтень або буде до кінця року. Це залежить від нашого опору, від стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР Міноборони помітив, що зараз аналітики розглядають кілька дат.

Зокрема, 11 вересня в Росії пройде "єдиний день голосування", і до цієї дати прив'язують проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. Крім того, 7 жовтня Путіну виповнитися 70 років і, можливо, окупанти захочуть зробити йому "подарунок".

"До кінця року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", — підсумував Скібіцький.

читайте такожУ розвідці розповіли деталі геройського прориву українських вертолітників в обложений Маріуполь

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України заявили, що перегрупування російських військ у Херсонській області і в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", - сказав представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

Інші новини:

Дивіться новини Донбасу онлайн

Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:42

"Ганьба нації": українка і учасниця низькопробного російського шоу набрехала про життя в Луганську

23:29

Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

23:25

"Випадки будуть": санітарний лікар дав прогноз щодо мавпячої віспи

22:51

Україна вдарить американськими РСЗВ MLRS по планах Росії на анексію Херсона - АрестовичВідео

22:50

Співмірно з "ЛНР" і "ДНР": В'ятрович розповів, що робить українців слабкішимиВідео

Реклама
22:40

Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

22:21

США не вступатимуть у конфлікт з Росією на Чорному морі - Пентагон

22:09

Готують подарунок диктатору Путіну на ювілей: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських містВідео

21:57

Собор УПЦ МП схвалив рішення про повну незалежність

21:51

Марія Бурмака показала брата-героя, який нещодавно став батьком: "Ми всі дуже чекаємо тебе"

21:48

Найважчі бої – у серпні: астролог спрогнозував терміни завершення війниВідео

21:48

Неймовірно смачні і хрусткі картопляні зрази за 10 хвилин: простий рецептВідео

21:33

Бійці ЗСУ на Харківщині ударом з ПЗРК Перун розтрощили ворожий вертоліт Ка-52 АлігаторВідео

21:22

Озброєння на шляху до нас: Кулеба анонсував нову допомогу від США

21:15

Український пес-сапер Патрон отримав суперпрестижну премію на Каннському фестивалі

20:45

Кремль повернувся до ідеї штурмувати Київ: Путін хоче закінчити війну до осені – ЗМІВідео

20:36

"Путіну війна з рук не зійде": Шольц зважився на відправку зброї ЗСУ для битви з армією РФВідео

20:10

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Олександра Еллерта захейтили за "псевдопатріотизм" - жорстка відповідь коміка

19:39

Дута проблема, або Чому Захід не поспішає постачати зброю УкраїніПогляд

Реклама
19:33

"Залишилися лічені одиниці": концертний ринок Росії спорожнів

19:32

Війська РФ готуються до наступу під Ізюмом і намагаються оточити ЗСУ на Донбасі - МіноборониВідео

19:19

"Не пропонуйте нам здатися, краще допоможіть": звернення українського бійця-історика до заходу підкорило Мережу

18:42

Росія - велика Україна, переворот у Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення ПутінаВідео

18:30

Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

18:15

Alyona Alyona розсекретила причини її розставання з молодим коханцем

18:05

Світ готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї - ЗеленськийВідео

18:04

Запах згарища, пусті цегляні коробки: Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінкаФотоВідео

18:03

Найважча ситуація - на Сході: Міноборони Британії зробило карту бойових дій в УкраїніВідео

17:39

Сатанинські дні в червні 2022: чого варто остерігатися і як не накликати нещастя

17:37

Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - ХоджесВідео

17:19

Європа ризикує повторити долю Римської імперії: чому Україні варто зайнятися "нахабною дипломатією"Погляд

17:17

Кінець кредитним канікулам: ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк змінили умови для українців

17:11

Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" окупантами

17:09

"Якого біса в нього досі працює телефон?": генерал США назвав помилки армії РФ у війніВідео

17:08

Настя Приходько розкрила подробиці свого гомосексуального досвіду

16:58

Український пілот "підсмажив" над Херсонщиною ворожий Су-35 за 100 млн доларівВідео

16:38

В Україні буде нестача окремих ранніх овочів: в уряді озвучили список

16:30

США хочуть задавити РФ, а Європа боїться Путіна: на Заході дебати через війну проти України - NYTВідео

16:19

В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривеньВідео

Реклама
16:17

Данілов пояснив, чому влада перед війною не попередила і не евакуювала українцівВідео

16:13

"Я не спілкуюся зараз": Остап Ступка прокоментував розлучення сина з Логуновою

16:13

Прикмети на 28 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:09

Біля Сєвєродонецька зупинили авангард окупантів, місто не в облозіВідео

16:08

Сергій Стерненко. Терористична Федерація вирішила заморити світ голодомВідеоблоги

15:47

Чи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і ЛукашенкоВідео

15:39

ЗСУ показали на яскравому відео, як українські артилеристи працюють на натовських гаубицях FH70Відео

15:37

Григорій Решетник розповів, коли на екрани повернеться шоу "Холостяк"

15:28

Бої на Донбасі досягли апогею: як Білорусь ставить палиці в колеса ЗСУПогляд

15:24

В'ятрович пояснив, що заважає перейменуванню Дніпропетровської та Кіровоградської областейВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти