"Йшов у пекло і повертався з посмішкою": загинув заступник командира взводу 72-ї ОМБр Олег Койляк

Нещодавно захисник України відсвяткував свій тридцятий день народження.

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Свій останній бій Олег Койляк прийняв 17 квітня в районі Вугледара / Фото УНІАН, facebook.com/anton.kolumbet

У боях за Україну загинув військовий з Івано-Франківська Олег Койляк з позивним "Берет". Він став на захист країни після анексії Криму. Нещодавно військовослужбовцю виповнилося 30 років.

Олег Койляк був кулеметником, заступником командира взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Свій останній бій він прийняв 17 квітня в районі Вугледара.

"Важко повірити в подію. Мозок досі заперечує правду. А серце розривається від болю й печалі. Відважний воїн, сміливий, досвідчений, який першим заходив і останнім виходив із завдання. Олег був душею нашого підрозділу, моїм вірним напарником і другом і назавжди Героєм України", - написав у Facebook командир взводу Назарій Кішак.

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Олег Койляк та Назарій Кішак / Фото Facbook Назарій Кішак

"Серце нашого переважно івано-франківського кулеметного взводу, "Берет" був Справжнім. Кожного разу, коли я спілкувався з ним, мене не полишала думка, наскільки ж він кращий. В усьому. Він ніколи не нив і не жалівся, він завжди легко йшов в самісіньке пекло, знищував ворога та повертався зі своєю загадковою посмішкою (...) Загинув у бою з російськими загарбниками, навіки вписавши своє ім'я в історію України", - написав у Facebook заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет.

9 квітня 2023 року Олег Койляк відсвяткував свій тридцятий день народження. У нього залишилися дружина, син і дочка.

Олег Койляк 9 квітня відсвяткував 30-й день народження / Фото facebook

Зазначимо, в листопаді минулого року Койляк ліквідував командира штурмового загону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Росії. Українські військові тоді вибивали окупантів в районі Вугледара.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку загинув військовослужбовець з Одеської області Олександр Станков (позивний "Перун"). Боєць отримав несумісне з життям поранення.

В Одесі Олександр ще з 2000-х років боровся з проявами так званого "руського міра". Також Олександр був активним учасників Революції гідності, захищав Одесу від "російської весни".

Також на фронті загинув випускник Київського міжнародного університету (КиМУ) Василь Матійчук. Він пішов на війну добровольцем майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Весь рік захисник провів у боях з ворогом на Запоріжжі.

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