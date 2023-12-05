Одна з країн світу стала найбільшим постачальником 155 мм снарядів ЗСУ

США свого часу вдалося домовитися про поставку тисяч артснарядів українській армії фактично в обхід законодавству.

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ЗСУ критично потребують снарядів / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

Південна Корея стала найбільшим постачальником 155 мм снарядів для України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Обсяги поставок значно більші, ніж уся допомога країн ЄС, пише The Washington Post.

У матеріалі видання, у якому журналісти та американські чиновники аналізують український контрнаступ, йдеться, зокрема, про пошуки Сполученими Штатами необхідних Україні боєприпасів у "третіх країнах".

Зазначається, що Південна Корея мала величезну кількість боєприпасів, наданих США, але законодавство країни забороняло уряду надсилати зброю до країн, які воюють.

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Тоді Пентагон підрахував, що принаймні 330 тисяч 155 мм снарядів можна було би перекинути повітрям і морем протягом 41 дня. Врешті адміністрації Байдена вдалося переконати Сеул.

"Снаряди почали надходити на початку року, що зрештою зробило Південну Корею найбільшим постачальником артилерійських боєприпасів для України, ніж усі європейські країни разом узяті", - йдеться у матеріалі.

Україні критично бракує озброєння

Напередодні у США визнали брак коштів на фінансування допомоги Україні. Зокрема, як писав Financial Times, директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг заявила, що кошти вичерпаються вже до кінця 2023 року. І це, за її словами, зробить неможливим подальший опір ЗСУ російським загарбникам.

Дипломат Валерій Чалий, своєю чергою, зауважив, що у такому разі "ЗСУ можуть рано чи пізно залишитися без зброї".

Про те, що конгресмени США ніяк не можуть узгодити свою позицію щодо подальшої підтримки України й українського війська, Главред писав неодноразово. Наприклад - що США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року.

Все це відбувається на тлі підвищення активності боїв на усіх напрямках фронту та збільшення чисельності російських військ. Як влучно зазначив представник Радбезу США Джон Кірбі, "Путін буквально розкидається людським м’ясом". Також це свідчить про намір Росії продовжувати війну і врешті досягти своїх цілей з окупації території України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі свого боку розповів главі Пентагону Ллойду Остіну, що ЗСУ потребують наразі 17 млн снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на $350-400 млрд.

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