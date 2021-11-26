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У Києві група невідомих зі сльозогінним газом напала на популярний паб і побила охоронців

26 листопада 2021, 23:32

Нападники атакували заклад балонами зі сльозогінним газом.

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Зловмисники діяли оперативно / соцмережі

Увечері в п'ятницю, 26 листопада, група невідомих людей увірвалася у двір відомого київського бару "Хвильовий" і напала на заклад зі сльозогінним газом.

Нападники побили охоронців телескопічними кийками і вибили у вікнах і дверях шибки.

Як повідомили на Facebook-сторінці пабу, напад, ймовірно, було організовано заздалегідь, так як зловмисники діяли оперативно - атака тривала всього близько п'яти хвилин.

За цей час троє невідомих спочатку залили охоронців закладу сльозогінним газом. Після в пад забігли ще 12 молодих людей і почали трощити шибки у вікнах і дверях.

"У приміщенні бару було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліна і команда – ще 3 людини. Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламувати. Відвідувачі тримали двері, щоб невідомі не потрапили всередину", - сказано в повідомленні.

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Тим часом, у дворі звучали крики: "Смерть під*рам", "White power" і "дістанемо під*рас".

Адміністрація викликала охоронну службу, але незважаючи на те, що та приїхала оперативно, на той час нападники вже зникли.

Поліція приїхала через 20 хвилин після інциденту.

Тим часом, в адміністрації бару кажуть, що це вже не перший випадок нападу.

"Перший масовий інцидент стався 6 листопада, тоді близько 150 осіб прийшли під бар, заблокували вхід у двір, кидали димові шашки і петарди і розмальовували стіни з боку верхнього Валу. Невідомі того вечора блокували бар двічі. Перший раз півгодини, другий-близько трьох годин. Тоді на виклики і заяви в поліцію приїхала одна патрульна машина, поліцейські стояли поруч і спостерігали за тим, що відбувається. Ніякої протидії невідомим поліція не чинила", - стверджують у закладі.

Також, за словами адміністрації, 9 листопада невідомі розмалювали стіни бару гомофобними і расистськими написами.

Нагадаємо, раніше у Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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