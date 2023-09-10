"Чергова позиція взята": Сенцов розповів про надважкі бої біля Роботиного

Разом з побратимами Сенцов взяв чергову вершину на Запорізькому напрямку. Однак серед його товаришів є загиблі й багато поранених.

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Сенцов розповів про надважкі бої біля Роботиного / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, Facebook Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, який наразі захищає нашу країну від російських окупантів, розповів про складну ситуацію на фронті.

Як зазначив Сенцов у Facebook, разом з побратимами він взяв чергову вершину на Запорізькому напрямку. Однак серед його товаришів є загиблі й багато поранених. А сам він отримав легку контузію. Однак, за словами Сенцова, госпіталізуватися немає потреби.

"Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята. На жаль, цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило – легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино", - написав український режисер. відео дня

Він зауважив, що кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, проте цей був надважким. І на згадку про нього в нього залишилася куля, яка застрягла у його бронежилеті.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повідомив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Водночас вона підкреслила, що розвиток подій вимагає інформаційної тиші.

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