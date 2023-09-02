У росіян шалені втрати: ЗСУ потужно 'насипали' окупантам на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1349 вогневих завдань.

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ЗСУ потужно "насипали" окупантам / Колаж: Главред, фото: 3-я ОШб, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська за минулу добу втратили на Таврійському напрямку 289 осіб особового складу та 32 одиниці військової техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Тарнавський, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1349 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні – 77, поранені – 208, полон – 4)", - написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

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За даними командувача, за добу знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем і мінометів, 1 ППО, 1 БПЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що українські воїни під Бахмутом одним дроном знищили техніку окупантів на понад $5 млн. Так, бійці підрозділу CODE 9.2. одним ударним дроном перетворили на мотлох танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal з посиланням на неназваного офіцера ЗСУ. Десантники ЗСУ ведуть бої з окупантами агресора Росії на їхніх укріплених позиціях на околиці Вербового Запорізької області, пишуть журналісти.

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