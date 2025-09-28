Оцінювання у школах 2026: названо предмети та тестові завдання

Важливе із заяв Вакуленка:
- Буде проведено оцінювання з математики та української мови і читання
- Для проведення оцінювання в школі УЦОЯО передаватиме макети зошитів
У межах державної підсумкової атестації (ДПА) на рівні четвертих класів ми проводитимемо оцінювання з математики та української мови і читання - двох провідних освітніх галузей, які формують базу для подальшого вивчення предметів у базовій школі, розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
"Для проведення оцінювання в школі УЦОЯО передаватиме макети зошитів із відповідних предметів. Підкреслю, діти не працюватимуть за комп'ютером, адже в початковій школі навчання не відбувається в такій формі", - пояснила вона в інтерв'ю Главреду.
За її словами, з української мови - це завдання, які передбачають читання тексту та надання відповідей щодо його змісту та структури.
"Це також завдання на виправлення помилок у реченні: діти вивчають правила і демонструють, чи здатні їх застосовувати на практиці, виправляючи чужі помилки. Це і завдання на розуміння значень слів, які вивчають у початковій школі", - зазначила вона.
Голова УЦОЯО розповіла, що з математики будуть традиційні завдання, коли потрібно буде розв'язати умовну життєву проблему за допомогою математичних розрахунків. Наприклад, є певна ситуація, у якій необхідно застосувати обчислення, і дитина показує, що вміє це робити.
"Крім того, ми пропонуємо завдання в цікавій формі - формі математичного дослідження", - уточнила вона.
Співрозмовниця зазначила, що загалом формат чимось нагадує сучасні квест-ігри, коли діти не просто розв'язують випадкові задачі, мало пов'язані з життям, а застосовують математику та мову для життя.
"Окремо хочу ще раз повернутися до оцінювання усної взаємодії. Вчитель отримує картки з описом певної ситуації та рекомендаціями, як "занурити" дитину в цю життєву ситуацію. Наприклад, учням потрібно зробити вибір: ремонтувати іграшки чи купувати нові. Ми пропонуємо кожній дитині висловитися з цього приводу, а вчитель оцінює, наскільки грамотно дитина формулює думку, наскільки ця думка цілісна, чи не втрачається логіка у двох-трьох реченнях, чи є певна аргументація. Тобто це завдання, які за своєю суттю подібні до тих, що містяться в сучасних підручниках і посібниках для початкової школи. Вони відповідають концепції Нової української школи (НУШ), а за стилем і побудовою нагадують своєрідні пригоди в межах предметного змісту", - додала Вакуленко.
Дивіться відео - інтерв'ю Тетяни Вакуленко:
Атестація після початкової школи: важливе нововведення
Тетяна Вакуленко повідомила, що для учнів 4-х класів ЗНО у форматі державної підсумкової атестації відбуватиметься у спрощеній формі: завдання централізовано розробляє УЦОЯО та передає їх безпосередньо закладам освіти для проведення.
Вона пояснила, що стратегія оцінювання якості освіти в системі загальної середньої освіти передбачає проведення ДПА на основних етапах шкільного навчання.
Про персону: Тетяна Вакуленко
Тетяна Сергіївна Вакуленко - директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Має ступінь магістра з математики, який здобула у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Також має науковий ступінь кандидатки педагогічних наук, вчене звання доцентки.
Майже 10 років викладала в закладах загальної середньої та вищої освіти.
Із 2010 року працювала в Українському центрі оцінювання якості освіти на посадах провідної фахівчині наукового відділу, начальниці відділу досліджень та аналітики, а з 2018 року — заступниці директора.
Національна координаторка міжнародного дослідження якості освіти PISA, радниця міжнародного моніторингового дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН), співавторка Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року", членкиня Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України.
Авторка численних публікацій з питань міжнародних і вітчизняних освітніх оцінювань.
Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України, прем’єр-міністра України.
