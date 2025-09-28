Рус
Оцінювання у школах 2026: названо предмети та тестові завдання

Олексій Тесля
28 вересня 2025, 16:26
39
З української мови завдання передбачають читання тексту та надання відповідей щодо його змісту.
школа, МОН
Розкрито деталі оцінювання в школах / колаж: Главред, фото: УНІАН, mon.gov.ua

Важливе із заяв Вакуленка:

  • Буде проведено оцінювання з математики та української мови і читання
  • Для проведення оцінювання в школі УЦОЯО передаватиме макети зошитів

У межах державної підсумкової атестації (ДПА) на рівні четвертих класів ми проводитимемо оцінювання з математики та української мови і читання - двох провідних освітніх галузей, які формують базу для подальшого вивчення предметів у базовій школі, розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Для проведення оцінювання в школі УЦОЯО передаватиме макети зошитів із відповідних предметів. Підкреслю, діти не працюватимуть за комп'ютером, адже в початковій школі навчання не відбувається в такій формі", - пояснила вона в інтерв'ю Главреду.

За її словами, з української мови - це завдання, які передбачають читання тексту та надання відповідей щодо його змісту та структури.

"Це також завдання на виправлення помилок у реченні: діти вивчають правила і демонструють, чи здатні їх застосовувати на практиці, виправляючи чужі помилки. Це і завдання на розуміння значень слів, які вивчають у початковій школі", - зазначила вона.

Голова УЦОЯО розповіла, що з математики будуть традиційні завдання, коли потрібно буде розв'язати умовну життєву проблему за допомогою математичних розрахунків. Наприклад, є певна ситуація, у якій необхідно застосувати обчислення, і дитина показує, що вміє це робити.

"Крім того, ми пропонуємо завдання в цікавій формі - формі математичного дослідження", - уточнила вона.

Співрозмовниця зазначила, що загалом формат чимось нагадує сучасні квест-ігри, коли діти не просто розв'язують випадкові задачі, мало пов'язані з життям, а застосовують математику та мову для життя.

"Окремо хочу ще раз повернутися до оцінювання усної взаємодії. Вчитель отримує картки з описом певної ситуації та рекомендаціями, як "занурити" дитину в цю життєву ситуацію. Наприклад, учням потрібно зробити вибір: ремонтувати іграшки чи купувати нові. Ми пропонуємо кожній дитині висловитися з цього приводу, а вчитель оцінює, наскільки грамотно дитина формулює думку, наскільки ця думка цілісна, чи не втрачається логіка у двох-трьох реченнях, чи є певна аргументація. Тобто це завдання, які за своєю суттю подібні до тих, що містяться в сучасних підручниках і посібниках для початкової школи. Вони відповідають концепції Нової української школи (НУШ), а за стилем і побудовою нагадують своєрідні пригоди в межах предметного змісту", - додала Вакуленко.

Атестація після початкової школи: важливе нововведення

Тетяна Вакуленко повідомила, що для учнів 4-х класів ЗНО у форматі державної підсумкової атестації відбуватиметься у спрощеній формі: завдання централізовано розробляє УЦОЯО та передає їх безпосередньо закладам освіти для проведення.

Вона пояснила, що стратегія оцінювання якості освіти в системі загальної середньої освіти передбачає проведення ДПА на основних етапах шкільного навчання.

Як повідомляв Главред, Михайло Федоров раніше говорив, що уряд у рамках освітньої політики, спрямованої на повернення офлайн-навчання в школах, змоделював мережу підземних шкіл у прифронтових регіонах, наразі будується приблизно 200 таких підземних шкіл.

Нагадаємо, що діти захисників і захисниць України, які здобували освіту у вищих навчальних закладах за контрактом, отримають компенсацію за навчання.

Про персону: Тетяна Вакуленко

Тетяна Сергіївна Вакуленко - директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Має ступінь магістра з математики, який здобула у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Також має науковий ступінь кандидатки педагогічних наук, вчене звання доцентки.

Майже 10 років викладала в закладах загальної середньої та вищої освіти.

Із 2010 року працювала в Українському центрі оцінювання якості освіти на посадах провідної фахівчині наукового відділу, начальниці відділу досліджень та аналітики, а з 2018 року — заступниці директора.

Національна координаторка міжнародного дослідження якості освіти PISA, радниця міжнародного моніторингового дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН), співавторка Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року", членкиня Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України.

Авторка численних публікацій з питань міжнародних і вітчизняних освітніх оцінювань.

Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України, прем’єр-міністра України.

ЗНО школы іспит ЗНО Татьяна Вакуленко
Удар РФ по Києву: армія Путіна вбила 12-річну дівчинку

08:34

Гороскоп на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Рибам - виклик, Дівам - завал

08:33

Росіяни нанесли 8 ударів по Запоріжжю: серед поранених - дітиФото

