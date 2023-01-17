"Оголошення про мобілізацію" в Києві: стало відомо, на кого чекають у військкоматах

Все відбувається в межах законодавства та компетенції офіційних органів, заявили в КМВА.

З'явилося роз'яснення щодо процесу мобілізації / president.gov.ua

Опубліковано офіційне роз'яснення щодо оголошень в Києві з наказом військовозобов'язаним прибути в районний військкомат за місцем проживання.

Кияни розповіли про те, що копії документів були помічені на житлових будинках в Голосіївському районі столиці. Нестандартну ситуацію прояснили в Київській міській військовій адміністрації ТСН.uа.

Там уточнили, що районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), на виконання Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні", "Про загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи.

"Це звичайна робота ТЦКСП. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства та компетенції ТЦКСП", – підкреслили в прес-службі Київської міської військової адміністрації.

У КМВА додають, що оголошення на під'їздах будинків - це інформування населення про те, що мобілізаційний процес в країні триває і нагадування для тих, кому вже були вручені повістки, з'явитися до військкомату.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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