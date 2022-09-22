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"Поясню росіянам, що відбувається": Зеленський попередив про наслідки на війні в Україні

22 вересня 2022, 22:46

Президент заявив, що одягнути людину у форму РФ не означатиме, що вона стала військовим фахівцем.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

В Україні мобілізацію росіян на війну проти нашої країни сприймають і порівнюють з одяганням пугала в полі у військовій формі.

"Я думаю, що він може привести в Україну навіть більше 300 тисяч мобілізованих людей. Тільки це не російські військові", - заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, одягнути людину у форму не означатиме, що вона стала військовим фахівцем.

"Він може взяти в полі лякало та одягнути в російську форму, але це лякало тільки ворон буде відганяти. Ось і все", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що мобілізовані росіяни проти серйозних українських військ нічого вдіяти не зможуть. Також президент вважає, що російський народ досі не може розкусити Путіна, що йому байдуже, скільки росіян загине на війні.

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії пройдуть в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня. "Парламент "так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресора РФ.

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ "у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ. Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішить це питання.

При цьому військовий експерт Петро Черник зазначив, що РФ після проведення так званих "референдумів" на окупованих районах Донбасу, Херсона та Запоріжжя може оголосити загальну мобілізацію. Однак Москва вже зазнає стратегічної поразки в Україні, і такі заходи тільки прискорять колапс російської держави.

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

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