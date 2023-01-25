"Обговорювали посилення армії": Резніков анонсував хороші новини після переговорів з США

Хороші новини можуть з'явитися вже найближчим часом. Ці новини стосуватимуться постачання танків Україні.

Україна отримає хороші новини про передачу танків / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Найближчим часом для України з'являться хороші новини, які стосуватимуться передачі танків для ЗСУ. Про це заявив міністр України Олексій Резніков.

Передачу танків та іншого озброєння Резніков обговорив особисто з главою Пентагону США Ллойд Остіном під час телефонної розмови.

Він акцентував на тому, що між США і Україною є повна довіра.

"Обговорювали результати "Рамштайн 8", подальше посилення української армії, включаючи поставки танків і обслуговування нового озброєння. Більше хороших новин буде оголошено найближчим часом. У нас є повна довіра і потужна підтримка США. Разом до перемоги", - написав Резніков.

Танки Abrams для України

Американське видання Politico 24 січня повідомило, що у США розглядають можливість передати Україні близько 30 танків Abrams.

Зокрема, вказувалося, що Пентагон ніколи не відмовлявся від постачань таких танків Києву.

Бригадний генерал США Патрік Райдер пізніше уточнив, що Пентагон поки не готовий анонсувати передачу Abrams Україні.

За його словами, дискусії на цю тему тривають.

Журналісти Reuters розповіли, що США можуть поставити Україні танки Abrams найближчими місяцями.. Як передбачається, Вашингтон вирішив ухвалити таке рішення, щоб мотивувати Берлін передати Києву Leopard 2.

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