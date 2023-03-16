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Міністр оборони Польщі здивував прогнозом щодо термінів закінчення війни в Україні

16 березня 2023, 18:49
Блащак підкреслив, що країна-агресорка Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої "військової операції".
Мариуш Блащак, ВСУ
Міністр оборони Польщі розповів, скільки триватиме війна з РФ / Вікіпедія, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що війна в Україні – це питання місяців. Він підкреслив, що для перемоги над РФ підтримка Заходу має залишатись на стабільно високому рівні.

"Це, швидше, питання місяців, а не тижнів. Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання Кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу", - сказав Блащак в інтерв'ю Укрінформу.

За словами міністра, країна-агресорка Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої "військової операції".

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"Перший етап цієї війни українці вже виграли. Вони відтіснили росіян від Києва, зупинили їх на сході й успішно утримують довгу лінію фронту. Росія, незважаючи на всю свою пропаганду успіху, зазнала невдачі, а "спеціальна військова операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат", - сказав очільник Міноборони Польщі.

Блащак наголосив, що збереження підтримки України з боку Заходу є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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