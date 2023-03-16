Міністр оборони Польщі здивував прогнозом щодо термінів закінчення війни в Україні

Блащак підкреслив, що країна-агресорка Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої "військової операції".

Міністр оборони Польщі розповів, скільки триватиме війна з РФ / Вікіпедія, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що війна в Україні – це питання місяців. Він підкреслив, що для перемоги над РФ підтримка Заходу має залишатись на стабільно високому рівні.

"Це, швидше, питання місяців, а не тижнів. Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання Кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу", - сказав Блащак в інтерв'ю Укрінформу.

За словами міністра, країна-агресорка Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої "військової операції".

відео дня

"Перший етап цієї війни українці вже виграли. Вони відтіснили росіян від Києва, зупинили їх на сході й успішно утримують довгу лінію фронту. Росія, незважаючи на всю свою пропаганду успіху, зазнала невдачі, а "спеціальна військова операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат", - сказав очільник Міноборони Польщі.

Блащак наголосив, що збереження підтримки України з боку Заходу є єдиним шляхом до перемоги і підтримання фундаментальних принципів міжнародного права у відносинах між державами.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

Більше новин про війну в Україні: