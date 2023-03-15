"Це хороший знак": окупанти уже перейшли до оборони, і в Криму теж – Резніков

Російські загарбники риють окопи і будують фортифікаційні укріплення, зокрема й на окупованому півострові. Вони готуються до українського контрнаступу.

Резніков зазначає, що російські окупанти уже перейшли до оборони/ Міноборони РФ, УНІАН

Окупаційні війська РФ уже перейшли до оборони. Вони активно будують укріплення та риють окопи на окупованих територіях України, зокрема й у Криму. Це хороший знак, який вказує на те, що навіть загарбники вірять у контрнаступ українських військ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу. Він зазначає, що окупанти зробили певні висновки після того, як українські військові пішли в успішний контрнаступ у Херсонській і Харківській областях. Саме після цього загарбники перейшли до оборони на деяких ділянках фронту.

Резніков зазначив, що окупанти готуються до оборони навіть в Криму. І ці ознаки усі разом є добрим знаком.

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"Росіяни дуже добре вчаться, тому вони вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Наші генерали, і пан генерал Мо**альов, і пан адмірал Неїжпапа показали нам місця, де вони (окупанти – ред.) вже сидять, риють окопи, фортифікаційні укріплення. До речі, в Криму теж. Це означає, що росіяни вже готуються до захисту. Вони вірять, росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ. І це добрий знак", – сказав Резніков.

Також міністр оборони України зазначає, що активне риття окопів та будування укріплень окупантами може свідчити про те, що РФ уже програла цю війну.

"Якщо вони у своїй так званій "спеціальній воєнній операції" перейшли до захисту, вони вже програли цю війну", – сказав Резніков.

У той же час міжнародні партнери України хочуть, щоб наша держава перемогла у війні, наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, видання The Economist із посиланням на європейських чиновників повідомило, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і до цього часу вона отримала 40% усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон від початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму загалом понад 8 мільярдів доларів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що російські окупанти намагаються захопити нові українські території, однак у них нічого не виходить. Українські військові дають потужну відсіч і готуються до контрнаступу. Колаборанти розуміють, що найближчим часом буде спекотно, і тепер вони масово тікають до РФ.

Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь зазначав, що війна в Україні зараз перебуває у критичній точці, наступні пів року можуть стати вирішальними та визначити увесь подальший перебіг подій. За його словами, контрнаступ ЗСУ змусить РФ діяти за одним із 3 сценаріїв: Росія або виведе свої війська з України і "закриється", або продовжуватиме воювати, або спробує "заморозити війну".

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