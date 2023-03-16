"Я нікого в живих не залишу": окупант розповів, як на відео знімав вбивство беззбройних бійців ЗСУ

Російський окупант пригрозив, що вбиватиме всіх українців, навіть дітей.

Російський окупант розповів, як розстріляв беззбройного військового та зняв відео / Міноборони РФ

Російський окупант особисто зізнався, що він розстрілював українських військових після того, як ті після потрапляння в полон здавали їм зброю. Про це він розповів по телефону своїй подрузі. Відео розмови вже розлетілося в мережі.

Росіянин навіть знімав все на відео.

"Я на прицілі їх тримав. Вони нам зброю віддали, а я впритул їх розстріляв. І на відео, що я їх розстрілюю впритул", - сказав окупант.

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Жінка насварила окупанта і сказала, щоб він "поводився добре". На що той відповів, що йому все одно на українців і він буде вбивати всіх поголовно.

"Я нікого, ні дітей, нікого в живих залишати не буду. Мені все одно на них", - відповів військовий РФ.

Російський окупант розповів, як розстріляв беззбройного військового і зняв відео / скріншот з відео

Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

На це відео відреагували в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти будуть намагатися "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

Мама загиблого військового Парасковія згадала, як син обіцяв, що ніколи не здасться у полон. Саме це він сказав 29 грудня 2022 року. Тоді жінка востаннє почула голос свого сина.

Вже 30 грудня близько 12-ї години зв'язок з Олександром та ще 4 військовослужбовцями зник. Вони переміщувались між позиціями на околицях Соледару та прийняли зустрічний бій, у ворога була значна перевага. Про смерть свого сина Парасковія дізналася 7 січня від його побратимів. Тіло Олександра повернули 14 лютого 2023 року у рамках обміну.

6 березні мати Олександра побачила жахливе відео, на якому видно, як її рідного сина вбивають. У цей момент чоловік був без зброї.

"З появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколихнулось. Це був мій Сашко, а потім дзвінок від його сина. Він зі сльозами кричав: "Я бачив, як вбили мого батька!" - згадує мати загиблого воїна.

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