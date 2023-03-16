"Вихід на кордони 1991 року нічого не змінить": В'ятрович про необхідність війни на території РФ

Експерт переконаний, що якщо війна не перекинеться частково на територію Росії, то окупанти продовжуватимуть обстрілювати Україну з Каспійського моря.

Війна в Україні має перейти на територію РФ / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові роблять все, щоб звільнити захоплені території і вийти на кордони 1991 року, коли Україна здобула незалежність. Однак такий крок не закінчить всю війну і ситуація в країні особливо не покращиться. Про це під час чату на Главреді розповів історик, нардеп України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Він переконаний, що українським військовим необхідно перемістити бойові дії на територію РФ.

"Принаймні частково - так. А як ми інакше зупинимо знищення України з російської території? Якщо з території РФ і з Каспію луплять ракети, здатні діставати до Західної України, то, очевидно, вихід на кордони 1991 року нічого особливо не змінить. Тому ми повинні бути готові створювати на території Росії певний буфер, який буде гарантувати, що атаки живої сили будуть неможливі", - сказав В'ятрович.

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Він переконаний, що небезпека з боку Росії значно зменшиться, якщо там повстануть поневолені народи.

"Найкращий для України варіант - щоб на боротьбу піднялися поневолені народи, які здатні переформатувати РФ і, таким чином, зняти небезпеку з боку Росії і потребу для наших військ йти на Кремль", - додав історик.

Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон у Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не тільки з повагою, а й з великим страхом.

Також Подоляк заявив, що цього року мають відбутися ключові події у війні, однак важливо зберегти несподіванку для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них. Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів".

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